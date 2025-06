Radio in auto, la migliore musica in viaggio: quali sono le più ascoltate e su quali frequenze trovarle – viagginews.com

La musica è un’alleata irrinunciabile durante i lunghi viaggi in auto, ma quale radio scegliere? Ecco la lista delle più amate dagli italiani e su quali stazioni trovarle.

Spostarsi in automobile può essere molto stressante, anche quando si tratta di percorrere brevi tragitti in città imbottigliati nel traffico. La permanenza nell’abitacolo diventa ancor più faticosa se si è intenti a compiere lunghi viaggi.

In estate come in ogni altro periodo festivo, l’auto rimane uno dei mezzi preferiti da molte persone, che continuano ad apprezzare il fascino di un’esperienza d’altri tempi. A dispetto della velocità di movimento, questa offre infatti la possibilità di portare con sé molte più valigie, senza l’obbligo di rispettare limiti di peso e dimensioni.

Allo stesso tempo, consente di godere dei panorami naturali e urbani che si incontrano lungo il tragitto o di effettuare piccole soste secondo la propria scelta. Il tutto viene allietato dai giusti svaghi, in grado di rilassare la mente di chi è presente nell’abitacolo.

Un intrattenimento senza tempo è rappresentato dalla radio, capace di fare compagnia e creare momenti conviviali cantando insieme. Questa offre molteplici spunti, che spaziano tra la possibilità di ascoltare notiziari e meteo aggiornati in tempo reale, informazioni sul traffico, ma anche aggiornamenti sulle principali competizioni sportive.

A ciò si aggiungono commenti, battute e sketch dei più famosi speaker, oltre che le hit del momento. L’ascolto della radio in auto dunque, è un must che non passa mai di moda, ma quali sono le più amate dagli italiani? Ecco la lista delle più ascoltate a livello nazionale.

Le radio italiane più amate dagli automobilisti: successi e intrattenimento

C’è chi in automobile ne approfitta per cantare a squarciagola le proprie canzoni preferite. C’è chi invece, preferisce farsi accompagnare durante il viaggio dalla voce familiare e accogliente di un deejay. In Italia le radio vanno incontro a tutti i gusti e collezionano milioni di ascoltatori.

Come emerso dal report pubblicato da RadioTER nel 2024, il primato assoluto è andato a RTL 102.5, che ha totalizzato 5.708.000 ascoltatori. Basata sulla programmazione delle hit italiane ed internazionali, è stata una delle prime radio italiane ad aver adottato la tecnologia DAB+. La sua frequenza è unicamente quella del nome.

Segue RDS con 5.222.000 ascoltatori. Fondata nel 1968, ha frequenze che variano in ogni Regione. Anche in questo caso la proposta musicale è fondata sui grandi successi e su classifiche.

Sempre molto apprezzata anche Radio Deejay, con i suoi 4.965.000 ascoltatori. La sua frequenza si può rintracciare tra 90.0-90.8 MHz ed offre una programmazione giovane e dinamica. Tra show e divertimento, è la perfetta compagnia per chi non ama la monotonia.

Si sono piazzate bene anche Radio 105 e Radio Italia. La prima, in origine collocata sulla frequenza omonima, è oggi reperibile su diverse frequenze in base alla posizione. Emittente privata, fa parte di RadioMediaset.

La seconda, presente con più di 390 frequenze in tutto il Paese, rappresenta da anni un punto di riferimento per chi ama la musica nazionale. Anche questa è una certezza per allegri momenti di karaoke in auto.