Perché le zanzare ti pungono? Ecco per quale motivo sei il loro pasto preferito!

Scoprire perché le zanzare ti pungono è la miglior arma per prevenire i loro morsi!

Arrivata l’estate non è giunta solo la possibilità di andare al mare, mangiare gelati in quantità, e assaporare un briciolo di libertà grazie alle ferie, ma insieme a queste cose belle, ci sono anche aspetti poco apprezzati. Tra le peggiori “visite” ci sono senza ombra di dubbio le zanzare, ma perché ti pungono?

In questo articolo troverai tutte le risposte che cerchi, specialmente scoprirai per quale ragione le zanzare ti pungono sempre, nonostante attorno a te ci siano tantissime persone che potrebbero essere anche loro le vittime, ma che alla fine escono incolumi dai loro attacchi.

Ci sono più ragioni che determinano ciò. Sicuramente stare in zone geografiche con un’alta percentuale di umidità, è la prima condizione che consegue un’alta probabilità di venir morsi. Ma questo succede quando è l’essere umano ad andare dalle zanzare: perché sono loro a venire da te?

Sopravvivono da oltre 150 milioni di anni, captano la loro preda da 50 metri di distanza, e come vampiri dei romanzi, c’è una specifica tipologia di sangue le attrae. Ma non solo questo!

Ecco perché le zanzare ti pungono sempre, tutti i motivi

È abbastanza noto che chi è del gruppo 0 ha più possibilità di essere morso, perché la tipologia di sangue è “un’aggravante”, in questo caso. Ma non è solo questa la motivazione, perché ce ne sono delle altre che lasciano senza parole.

In un scala di attrazione, chi ha il sangue del gruppo 0 è il favorito delle zanzare, non lo è per niente chi è del gruppo A. Mentre il B si trova letteralmente nel mezzo. Per intenderci, se una zanzara dovesse scegliere tra questo e l’A, scarterebbe quest’ultimo e accetterebbe il B solo perché manca il prediletto, lo 0.

Anche i colori dei vestiti sono calamita delle zanzare. Infatti, chi si veste di abiti neri, o tendenti al rosso e all’arancione, hanno più probabilità di diventare pasto per le amiche vampiresche dell’estate.

Chi emette tanta anidride carbonica, quindi Co2, come sportivi, gente affaticata dal peso come donne incinte o obese, è il preferito delle zanzare, proprio per l’emissione del gas in questione. Con le loro potentissime antenne captano da 50 metri di distanza il loro bottino, grazie a questa condizione.

Non tutte le zanzare pungono. Lo fanno solo le femmine per nutrire con le proteine le uova che portano in grembo, poiché sono insetti impollinatori. Quindi, i maschietti sono innocui. Di norma, prelevano 2-3 mg di sangue per compiere ciò, se tornano, è perché sono infastidite.

Con un pasto nutrono dalle 100 alle 500 uova, che depongono in zone umide lontano dagli umani, e che in pochissimo passano dallo stato di larva a pupa! In una settimana potrebbero essere pronte a pungere.

Ma perché quando ci pungono non le sentiamo? Quando iniettano il pungiglione, emettono una sostanza chimica anestetizzante, che non fa sentire il morso. La bolla è una reazione allergica a questa sostanza!

Insomma, delle armi letali, menomale che sono minuscole!