Non hai ancora prenotato le vacanze? Vai qui: il mare è bellissimo e le spiagge sono le più economiche d’Italia

Non hai ancora prenotato le vacanze e già tremi al pensiero di quanto spenderai? Ti suggerisco io un posto: mare da sogno e lettini a prezzi stracciati per tutta la stagione.

Anche tu fai parte di coloro che aspettano luglio per prenotare le vacanze? Sappi che spesso è un bene muoversi un po’ in ritardo: si possono scovare le offerte migliori, dei last minute che ci fanno risparmiare anche migliaia di euro. Considera infatti che ci sono sempre coloro che disdicono e, dunque, pur di non restare vuoti, aerei e hotel fanno sconti pazzeschi.

Ma come possiamo fare, invece, per quel che riguarda la spiaggia? La maggior parte di noi non va alla spiaggia libera non attrezzata in vacanza: vuoi mettere la comodità di avere lettino e ombrellone? Almeno quando siamo in ferie un po’ di comodità e qualche lusso ce lo meritiamo.

Quest’anno teniamoci pronti a rincari da brivido. Già appena dopo la fine della pandemia di Covid ci eravamo accorti dell’aumento spropositato dei prezzi ma quest’anno sarà davvero incredibile: secondo le stime del Centro Studi Ircaf l’estate 2025 peserà almeno il 6,41% in più sulle nostre tasche. Ma c’è un’eccezione: una località marina stupenda andrà controcorrente e manterrà prezzi bassissimi. Vediamo, dunque, dove ci conviene andare in vacanza quest’anno.

Vacanze 2025: ecco dove andare per risparmiare

Le vacanze 2025 ci costeranno e non poco: prepariamo a sborsare minimo il 6,41% in più rispetto allo scorso anno. E tutto questo s’inserisce in un contesto già difficile con benzina alle stelle e inflazione che è tornata a salire. La soluzione, però, non è rinunciare alle vacanze ma scegliere il posto giusto.

Come puntualizzato sopra, la maggior parte di noi, quando va in vacanza non sceglie la spiaggia libera non attrezzata. In altri paesi funziona così ma in Italia siamo abituati alla comodità di avere almeno lettino, ombrellone e bar in cui pranzare o fare aperitivo o anche semplicemente prendere un gelato.

Ebbene queste comodità, secondo le prime stime, ci costeranno in media 25,80 euro al giorno per avere un ombrellone e due lettini. Questo significa spendere circa 500 euro in due settimane solo per la spiaggia. E a questo costo, naturalmente, va aggiunto quello dell’albero e del volo aereo o della benzina per l’automobile. E che dire poi delle eventuali escursioni e delle cene al ristorante? Una famiglia di quattro persone rischia di tornare a casa con le tasche completamente svuotate.

La cifra sopra indicata è quella media perché ci sono località turistiche in cui i prezzi sono parecchio più elevati. A Sorrento si può arrivare a spendere anche 60 euro al giorno sempre per un ombrellone e due lettini. Di contro c’è una località bellissima che quest’anno avrà prezzi super vantaggiosi: 13 euro al giorno. Si tratta di Vieste, in Puglia. Qui fare una vacanza a prezzi accessibili è ancora possibile. Dunque se non hai ancora prenotato valuta di andare qui: paesaggi mozzafiato, mare pulito e prezzi introvabili altrove.