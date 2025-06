Meteo prossima settimana, inizio bollente ma attenzione ai temporali – viagginews.com

La prossima settimana inizierà all’insegna del caldo e della continuità climatica, ma c’è anche l’elevata probabilità che su alcune zone dell’Italia sia scatenino forti temporali di calore.

L’anticiclone Pluto che ormai ci accompagna da quasi una settimana non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare il nostro Paese tanto presto. La figura barica, anche dalle ultime rilevazioni meteo, sembra ben salda e stabile nel Sud dell’Europa e di conseguenza anche sul nostro Paese.

Il weekend che stiamo affrontando sarà caratterizzato da un ulteriore innalzamento delle temperature e da un’accentuazione dell’afa e dell’umidità che renderanno faticose anche le attività più tipicamente notturne. Uscire di casa per un aperitivo con gli amici, ad esempio, potrebbe essere solo un modo differente per godersi una sauna all’aperto.

Purtroppo il caldo intenso non ci abbandonerà nemmeno all’inizio della prossima settimana, momento in cui Pluto sarà ancora saldamento al comando delle operazioni meteorologiche sull’Italia ed in cui le giornate continueranno ad essere afose e torride come quelle che le hanno precedute.

Prima dell’agognato break temporalesco bisognerà attendere il prossimo fine settimana, quando le correnti fredde provenienti dalla Scozia cominceranno a perforare lo scudo di alta pressione, la canicola subtropicale, generata dalla forte presenza dell’anticiclone su tutto il Mediterraneo.

Attenzione ai temporali di calore: dove pioverà ad inizio settimana prossima

Quanto detto non significa che il clima rimarrà stabile lungo tutto il corso delle giornate e lungo tutta la penisola. Già a partire da lunedì 30 giugno, infatti, delle correnti più fresche inizieranno a scendere oltre la zona montuosa che protegge l’Italia dai forti venti atlantici, superando la barriera alpina e iniziando ad influenzare, anche se in minima parte l’andamento climatico delle giornate.

Questi refoli di aria fresca non saranno sufficienti a cacciar via la canicola, dunque, prima e dopo le piogge continuerà a fare un caldo intenso. Specificato questo nel tardo pomeriggio di lunedì i temporali – localmente anche violenti – supereranno le alpi centro occidentali per scendere sulle pianure del Piemonte e quelle orientali per approdare sulle pianure venete.

Martedì la situazione sarà simile, ma questa volta il fronte alpino orientale sarà coinvolto interamente e le piogge verso sera scenderanno su tutta la pianura padana. Mercoledì queste perturbazioni dovrebbero addirittura raggiungere il fronte appenninico settentrionale e non si esclude che già giovedì 3 luglio possa esserci un maltempo più strutturato e organizzato sulle regioni settentrionali.

Insomma il forte caldo ci accompagnerà ancora a lungo, ma qualcosa comincia a muoversi e non è da escludere che i benefici dell’arrivo del maltempo possano estendersi a tutta l’Italia entro la fine della prossima settimana. Si attendono le evoluzioni, nella speranza di poter vivere un periodo un po’ meno estremo e caldo di quello attuale.