Granita al mare, da quando ho scoperto questo non la compro più: ho rischiato e non lo sapevo – viagginews.com

Le granite sulla spiaggia continuano a essere vendute a un ritmo preoccupante. Purtroppo, da questo semplice gesto, possono derivare gravi problemi.

Con il caldo degli ultimi giorni, le spiagge si sono riempite di persone alla ricerca di un po’ di fresco. Spesso, però, non basta fare il bagno per sentirsi meglio. Così, tra un tuffo e l’altro, approfittano dei venditori sulla spiaggia per acquistare una bella granita. L’idea è sicuramente invitante, ma ci sono dei rischi da non sottovalutare.

Purtroppo, molti individui non ne sono a conoscenza. Tendono a non dare abbastanza importanza alla cosa e a seguire ciò che fanno gli altri. I rischi per la salute possono essere decisamente elevati. Gli esperti non hanno alcun dubbio: sarebbe meglio evitare.

Acquistare una granita in spiaggia: lo fanno tutti, ma i rischi sono enormi

Non c’è niente di meglio di una bella granita fresca durante una cocente giornata al mare. Di tanto in tanto, al suono di campanelli squillanti, passa il classico carretto munito di ghiaccio e sciroppi. Grandi e piccini si radunano attorno a esso, desiderosi di accaparrarsi la loro porzione a un prezzo ridotto. Si tratta di un’abitudine comprensibile, tuttavia, ci sono dei rischi.

I venditori, infatti, non hanno ricevuto alcuna autorizzazione per vendere questi prodotti. Si limitano a camminare sulle spiagge e a offrire i loro servizi, senza controlli o verifiche. Il problema principale è dato dal ghiaccio. Raramente, infatti, viene impiegato quello per uso alimentare. Nella maggior parte dei casi, si ricorre al ghiaccio sintetico, che non può assolutamente essere ingerito.

Sarebbe come bere acqua non potabile. A causa della contaminazione batterica, nelle ore successive, si potrebbero sviluppare diversi sintomi. Mal di testa, crampi addominali, nausea, vomito e diarrea sono tra i principali. I bambini e gli anziani, sicuramente, sono le categorie più a rischio, ma tutti dovrebbero prestare attenzione. Non è possibile neanche sapere il modo in cui vengono trattati gli ingredienti. Gli sciroppi, infatti, restano per ore sotto il sole e vengono toccati da un addetto privo di guanti.

Detto ciò, non bisogna necessariamente rinunciare alla granita. È sufficiente recarsi nella gelateria più vicina e scegliere il gusto desiderato. Ci sarà un po’ più di strada da fare e il costo sarà maggiore, ma la propria sicurezza verrà tutelata. Ovviamente, non tutti i prodotti venduti in spiaggia sono dannosi ma, non conoscendone la provenienza, è difficile farsi un’idea precisa. Sicuramente, è meglio prevenire che curare.