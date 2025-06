A Nizza vanno tuti matti per questa ricetta: fresca, saporita e colorata, si prepara in pochi minuti ed è buona anche il giorno dopo

È questa la ricetta che tutti amano a Nizza e che in estate è davvero perfetta: si prepara con pochissimi ingredienti ed è gustosa anche il giorno dopo.

Con il caldo estivo e con le temperature elevate che già in questi giorni sembrano non volerci dare tregua, non c’è nulla di meglio che optare per fresche insalatone, fatte con ingredienti sani, gustosi e genuini. La migliore alternativa del periodo, che eviterà di stare ore ed ore ai fornelli, preparando piatti caldi e pesanti.

Sono tantissime le ricetta su cui puntare e che delizieranno i palati di tutta la famiglia. A partire dalla classica insalata con tonno e pomodoro, fino ad arrivare a versioni più particolari, proprio come quella che stiamo per mostrarvi oggi. Nello specifico, andremo a mostrare come preparare una freschissima insalata nizzarda, pronta in pochissimi minuti.

Come preparare in poche mosse la ricetta più amata a Nizza: sarà un’esplosione di gusto

L’insalata nizzarda (in francese: salade niçoise) è un piatto tipico della cucina provenzale, originario della città di Nizza, nel sud della Francia. Si tratta di una ricetta fresca, facile e veloce da preparare, perfetta quando il cado si fa sentire. In poche mosse e senza dover passare ore ai fornelli, si potrà gustare un’insalata saporita e gustosa. Ecco quindi ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

Uova 4

Lattuga 300 g

Pomodorini ciliegino 250 g

Tonno sott’olio (peso sgocciolato) 140 g

Olive nere denocciolate 100 g

Cipollotto fresco 40 g

Acciughe sott’olio 20 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento:

Per prima cosa preparate le uova sode mettendole in un pentolino, coprire con acqua fredda e portare a bollore a fuoco moderato Dopo 7 minuti dall’inizio del bollore, scolarle e lasciarle raffreddare Nel frattempo eliminare la parte verde del cipollotto e la parte inferiore, poi tagliarlo a rondelle sottili Lavare e tagliare i pomodorini in quarti Scolare i filetti di acciughe e tagliarli a pezzetti A questo punto sgusciare le uova sode e dividerle prima in 4 parti e poi in 6 Lavare la lattuga e spezzettarla a mano in una ciotola capiente Aggiungere le olive denocciolate e i pomodorini Unire anche il cipollotto, il tonno sgocciolato e le acciughe Infine condire il tutto con olio, sale e pepe Mescolare bene il tutto ed infine completare il piatto con le uova sode.

Ed ecco che l’insalata nizzarda è pronta per essere servita e gustata. Se dovesse avanzare, si potrò conservare all’interno di un contenitore ermetico ed in frigo per un massimo di 2 giorni.