Ultimamente trovi spesso questi insetti in casa? La ragione potrebbe stupirti. – (viagginews.com)

Trovare insetti in casa non è piacevole, tranne in casi rari come quello che vede protagoniste le coccinelle. Ma come mai succede spesso?

Quando si parla di insetti in casa subito ci preoccupiamo pensando a un’infestazione di scarafaggi o di formiche. Per fortuna in casa a volte entrano anche ospiti che fanno meno ribrezzo, e un esempio calzante riguarda le coccinelle gialle. Sono frequenti in autunno ma non è raro che già nel periodo estivo ne troviamo qualcuna posata sulle tende o che gira indisturbata per la casa.

Il motivo per cui in genere non ci allarmiamo per il fatto di trovarle è dovuto prima di tutto al loro aspetto, ben più gradevole di quello di altri insetti. Ma le coccinelle hanno anche la scaramanzia dalla loro parte, visto che molti credono che vederle porti fortuna. Di sicuro nulla vieta di vedere questi incontri come un dono o un presagio di buone notizie.

La verità che si nasconde dietro la visita delle coccinelle gialle però si può spiegare facilmente conoscendo l’ecologia di questi insetti. Se continui a trovarne e ti chiedi come mai possiamo darti qualche dritta per limitare questi incontri, o per riuscire a incoraggiarli se al contrario sai apprezzarle.

Di cosa hanno bisogno le coccinelle gialle

Mettendo da parte l’idea di essere i prediletti della buona sorte, ci sono diverse ragioni che possono spingere questi animaletti a farci visita. La più comune è l’attrazione che esercita la luce artificiale delle nostre case su di loro, e che vale anche per molti altri coleotteri. Si tratta di un ordine di insetti immenso di cui fanno parte anche i maggiolini, i cervi volanti e gli scarabei.

Un altro motivo, ormai sempre più evidente, è che a causa dei trattamenti che si eseguono nei parchi e nei giardini le coccinelle non trovano di che nutrirsi. Si cibano di piccoli parassiti delle piante, come gli afidi e le cocciniglie, e non trovandone molte nell’ambiente esterno ripiegano sulle piante d’appartamento. In questo caso si rivelano delle alleate preziose.

Infine per quanto siano dei predatori anche le coccinelle hanno bisogno di cercare rifugio. Lucertole e uccelli che si cibano di insetti sono i loro nemici naturali, e trovarsi all’interno di una casa è certo più sicuro che stare fuori. Nei periodi freddi cercano solo un po’ di calore, intrufolandosi quando possono dalle fessure dei davanzali.