Quest’insalata l’ho mangiata per la prima volta a Pantelleria: così buona che ora non posso più farne a meno

Invece della solita insalata proviamola in versione pantesca: fresca, ricca di sapore e anche facile da preparare, una vera squisitezza.

Quando il caldo si fa sentire, non c’è nulla di meglio che preparare e gustare qualcosa di fresco, sano e anche veloce da preparare, perché si sa, di questi periodi meno tempo si passa davanti ai fornelli e meglio è. Ecco che quindi, insalate colorate e saporite inizieranno a fare capolino sulle nostre tavole, permettendo così di mangiare qualcosa di fresco e leggero.

Ci sono tantissime versioni che fanno preparare le più svariate insalate, a partire dalla classica insalata di riso o di pasta, fino ad arrivare a varianti con i più disparati ingredienti. Oggi però, vogliamo uscire un po’ dai classici schemi e preparare un’insalata famosissima in una delle isole più belle del nostro paese: Pantelleria.

Insalata pantesca, con questa ricetta porti in tavola una vera specialità: facile, veloce e ricca di gusto

L’insalata pantesca è una ricetta tradizionale dell’isola di Pantelleria, un luogo meraviglioso, ricco di tesori naturalistici e gastronomici. Si tratta di un piatto unico, completo, colorato e ricco di sapore. Un’insalata fatta con patate lesse, pomodorini ed una nota croccante data dalla cipolla rossa, dai capperi e anche dalle olive, il tutto insaporito da origano, sale ed olio. Vediamo quindi come preparala per poterla gustare sin da subito.

Ingredienti per 4 persone:

Patate 400 g

Pomodori di Pachino 300 g

Capperi sotto sale di Pantelleria 30 g

Olive verdi denocciolate 50 g

Cipolle rosse 1

Aceto di vino bianco 20 g

Olio extravergine d’oliva q.b.

Origano secco q.b.

Basilico q.b.

Sale fino q.b.

Procedimento:

Per prima cosa lavare e lessare le patate senza sbucciarle per circa 30-35 minuti ponendole in acqua fredda salata Nel frattempo, mondare e affettare sottilmente la cipolla Lavare i pomodorini e tagliarli a metà In una ciotola mettere quindi le cipolle, i pomodorini, olive e capperi Aggiungere del basilico spezzettato e l’origano Non appena le patate saranno pronte, scolarle, pelarle e tagliarle a pezzi Unire le patate al resto degli ingredienti Condire con l’olio, l’aceto e il sale e mescolare per far insaporire il tutto Riporre in frigo fin quando non dovrà essere consumata.

Ed ecco che l’insalata pantesca è pronta per essere servita. Per donare una nota più croccante, si potranno aggiungere dei crostini di pane tostati in padella.