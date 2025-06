I bambini stanno in spiaggia senza costume? La loro pelle rischia grosso se non intervieni. – (viagginews.com)

Lasciare che i bambini piccoli girino per la spiaggia senza il costume potrebbe rivelarsi pericoloso, soprattutto per la loro pelle.

Se andare al mare in estate è un momento per rilassarsi, quando si va in spiaggia con dei bimbi piccoli al seguito le cose sono un po’ più complesse. Con il fatto che bisogna ricordarsi la protezione solare adatta a loro, i pannolini e i ricambi si arriva carichi di borse e zaini. Il tutto sperando che non ci siano imprevisti e che i bimbi non inizino a fare i capricci.

Dato il caldo che fa in spiaggia e il fatto che si hanno sempre le mani occupate non è raro che alcuni genitori optino per lasciare i piccoli del tutto nudi. In parte per non mettere dei pannolini che poi finiranno inevitabilmente zuppi d’acqua o ricoperti di sabbia. E se i bimbi ancora non sanno ancora controllare la vescica il costume rischia di sporcarsi e finire subito a lavare.

Non mettere loro nulla sembra così più pratico per ripulirli prima di andare con un paio di salviette per poi rivestirli. Peccato che lasciare che un bambino stia nudo sulla sabbia può rischiare di fargli sviluppare dei disturbi anche gravi dato che ha la pelle più delicata della nostra.

Perché mettere sempre il costume ai bambini

Siamo abituati a camminare a piedi nudi sulla sabbia e a costruirci i castelli, senza mai chiederci quanto sia davvero pulita. La sabbia può sembrare innocua ma la verità è che contiene una quantità elevata di batteri che possono facilmente aggredire i bambini. Se l’inguine è esposto può facilmente essere colpito, e in più la sabbia per strofinio può facilmente irritare la pelle.

A questo punto il bambino per istinto si gratta provocando dei graffi sulla cute che facilitano ulteriormente l’infezione da parte dei batteri. Oltre ai patogeni la sabbia nasconde anche dei minuscoli acari che a loro volta possono provocate prurito e portare a lesioni da grattamento. A questo punto si espone la pelle viva e diventa facile sviluppare disturbi come l’impetigine.

Si tratta di un’infezione frequente nei bambini che provoca piaghe e croste. Per fortuna prevenirla non costa nulla se non mettere il costume ai piccoli o almeno sistemare un telo fra loro e la sabbia. In questo modo si limita il contatto diretto e li si protegge senza troppi sforzi.