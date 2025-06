Come si mangia davvero su una nave da crociera? Ecco quello che non avremmo mai immaginato

Dal buffet alla gastronomia stellata, i ristoranti delle navi da crociera sono un viaggio nel viaggio e non mancano e chicche particolari.

Le navi da crociera offrono, tra le esperienze possibili, anche quella gastronomica; un vero viaggio nel viaggio che permette di provare e conoscere i sapori e le ricette di diverse parti del mondo. Un pasto che si fa davvero esperienza se si provano le diverse chicche presenti su queste città galleggianti.

Si è soliti pensare al cibo delle navi da crociera in riferimento al buffet che effettivamente è la forma di offerta presente su tutte le navi delle varie compagnia e quella più utilizzata dai passeggeri. Durante i pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena, i passeggeri possono trovare, incluso nel prezzo, nei buffet piatti di ogni tipo: dalla cucine internazionale a quella locale che, nel nostro caso si traduce in sezioni di buffet dedicati ai primi, alla pizza e così via.

Ci sono poi i ristoranti, si tratta di offerte generalmente extra, cioè con pagamento a parte proprio come si farebbe in una uscita al ristorante se si fosse a casa, e anche in questo caso la scelta si fa variegata: si possono trovare i ristoranti gourmet così come quelli dedicati a specifiche cucine. E sono proprio questi, generalmente, a nascondere le vere chicche.

Ristoranti da crociera, mangiare all’americana restando in Europa

I ristoranti, si diceva sono solitamente a pagamento extra, ma ce ne sono altri -molto più informali- dove il servizio resta a buffet che sono inclusi nel biglietto di viaggio. Uno degli esempi che più può attrarre soprattutto i giovani è il corner di Pizza & Burger della MSC World Europa.

Come lascia intendere molto bene il nome, Pizza & Burger è un fast food all’americana ma si trova su una nave da crociera le cui tappe sono nel Mediterraneo. Si tratta di un corner informale dov’è possibile mangiare pizza e hamburger -ma si trovano anche gli altri tipici piatti made USA dai nuggets agli hot dog- servito a buffet ed incluso nel prezzo di viaggio.

Si possono osservare i cuochi all’opera e mangiare cibi personalizzabili e caldissimi, visto che i piatti sono sfornati in continuazione. L’ambientazione è proprio quella di una tavola calda americana, dov’è possibile anche trovare dei videogiochi per intrattenersi.

Insomma per chi non si aspettava di trovare su una nave da crociera anche il fast food dovrà ricredersi. Su queste città galleggianti si trova davvero di tutto.