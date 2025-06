Auto nuova senza spendere soldi: la soluzione che piace agli italiani

Comprare l’auto nuova senza spendere soldi e con gli incentivi dello Stato. Opportunità attiva fino al 30 giugno 2026.

Si è in attesa del Decreto che permette di rottamare l’auto e approfittare dei nuovi Bonus per risparmiare sull’acquisto di un veicolo non inquinante. Nel frattempo, però, c’è un sistema da conoscere per limitare la spesa e viaggiare sempre con una macchina nuova di zecca.

Il Governo italiano ha annunciato una pioggia di incentivi auto legati alla rottamazione di vecchi veicoli inquinanti. Sono stati stanziati 597 milioni di euro per la sostituzione di più di 39 mila auto con nuovi mezzi a zero emissioni. Nell’ambito del programma “Rinnovamento della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici” si prevedono incentivi e Bonus per i privati di valore diverso in base all’ISEE.

Con Indicatore entro i 30 mila euro l’incentivo auto sarà di 11 mila euro al massimo mentre con ISEE tra 30 mila e 40 mila euro potrà contare su un risparmio di 9 mila euro. Oltre i 40 mila euro non si potrà ottenere alcuna agevolazione. Inoltre le agevolazioni spetteranno solo comprando un’auto elettrica di categoria M1 e rottamando un’auto inquinante. Chi non è intenzionato a comprare un’auto completamente elettrica può scegliere di procedere in un altro modo.

Auto nuova senza anticipo, quando è possibile

Alternative all’acquisto dell’auto sono il leasing e il noleggio a lungo termine. Il leasing è una sorta di contratto simile ad un finanziamento. Il cliente paga una rata mensile per utilizzare l’auto. Alla scadenza del contratto, poi, sceglierà se comprare il veicolo pagando una maxi rata finale oppure se restituirlo e sostituirlo con un altro mezzo. Solitamente la rata mensile tende a rimanere la stessa.

Inizialmente, però, sarà necessario dare un anticipo per sottoscrivere il contratto. Può accadere che a fronte di un’auto da rottamare tale anticipo venga ridotto ad una cifra molto bassa e sostenibile o addirittura che si azzeri. Un giro nelle concessionarie è obbligatorio per capire quando è possibile.

Se proprio non si ha intenzione o modo di dare un anticipo c’è il noleggio a lungo termine. Una formula di mobilità flessibile che permette di guidare un veicolo nuovo pagando un canone mensile che include i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione e l’assistenza stradale. Tutto è incluso nella rata mensile che si andrà a pagare.

Al termine del periodo di noleggio l’automobilista potrà scegliere se restituire l’auto chiudendo ogni rapporto senza dover dare somme aggiuntive, rinnovare il contratto oppure scegliere un’altra auto attivando un nuovo contratto. Se avete intenzione di comprare un’auto nuova informatevi su queste due alternative presentate e capite se potrebbero fare al caso vostro.