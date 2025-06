3 trucchi geniali per risparmiare sui biglietti del treno se sei pendolare – viagginews.com

Sei alla ricerca di trucchi geniali per risparmiare sul treno? In fin dei conti, questo mezzo di trasporto tende ad essere discretamente più costoso di altri come, ad esempio, il bus. Ti svelo, in merito, ben tre trucchi geniali.

A.A.A.: cercasi modo per risparmiare sui biglietti del treno! Niente paura, perché sto per svelartene anche più di uno. In fin dei conti, ti assicuro che è estremamente facile riuscire a spendere meno del consueto.

L’importante è informarsi adeguatamente, proprio come stai per far tu stesso. Sei pronto a scoprire i trucchi che ti permetteranno di risparmiare? Cominciamo subito, senza perdere altro tempo.

Come spendere meno quando compri i biglietti del treno: 3 trucchi incredibili

Può sembrare scontato, ma non tutti i pendolari utilizzano gli abbonamenti mensili o settimanali disponibili sulle tratte ferroviarie. Le compagnie ferroviarie regionali e nazionali, come Trenitalia e Italo, offrono diverse opzioni pensate proprio per chi viaggia con regolarità.

Gli abbonamenti permettono di viaggiare ogni giorno, più volte al giorno, a una tariffa fissa e notevolmente più conveniente rispetto al costo dei singoli biglietti. Inoltre, molte aziende propongono carte fedeltà o programmi punti (come CartaFRECCIA o Italo Più), che premiano chi viaggia spesso.

Accumulando punti, si possono ottenere sconti, biglietti premio o upgrade gratuiti. Il segreto? Registrarsi subito e usare sempre la carta quando si prenota un biglietto. Così facendo io ho cominciato davvero a risparmiare tantissimo, molto più di quanto credessi possibile.

Anche se il pendolarismo implica orari fissi, vale la pena valutare fasce orarie meno affollate o leggermente sfalsate, quando possibile. Alcuni treni, ad esempio, offrono tariffe più basse al di fuori degli orari di punta (tipicamente tra le 6:30-9:00 e le 17:30-19:30). Quindi, fai attenzione anche a questo dettaglio.

Un trucco meno conosciuto ma spesso sorprendentemente efficace è quello di dividere la tratta in più segmenti. A volte, acquistare due biglietti separati per due tratte consecutive costa meno di un unico biglietto diretto.

Ad esempio, anziché acquistare un biglietto da Milano a Bologna, controlla quanto costano separatamente le tratte Milano–Parma e Parma–Bologna. In alcuni casi, la somma è più bassa del biglietto intero.

Esistono anche app e siti di confronto, come Trainline o Omio, che permettono di simulare più soluzioni e trovare la combinazione più vantaggiosa e conveniente. Il trucco sta nel provare alternative: cambiare stazione d’arrivo, giocare con gli orari, cambiare il giorno (se si può). Spesso bastano pochi minuti per risparmiare anche decine di euro al mese.

Insomma, basta un po’ di attenzione in più, come avrai capito!