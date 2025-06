Poste Italiane lancia Buono 100 con rendimento del 3%: parte la corsa all’investimento

Presentiamo il nuovo Buono 100 di Poste Italiane con rendimento al 3%, occasione per i piccoli risparmiatori.

Sapete che sono passati esattamente 100 anni dall’emissione del primo Buono Fruttifero Postale? Per festeggiare la ricorrenza Poste Italiane propone il Buono 100 con rendimento del 3% e il sostegno ad un importante progetto. Si arricchisce, dunque, la famiglia dei Buoni postali, ottimi strumenti di risparmio per gli italiani.

Se avete dei risparmi fermi sul conto che non pensate di utilizzare nel breve o medio periodo potete scegliere di farli crescere acquistando un Buono fruttifero. Si tratta di un investimento controllato, garantito dallo Stato italiano, al termine del quale si recupereranno il capitale iniziale e gli interessi accumulati nel tempo.

Poste Italiane propone prodotti adatti a tutti i piccoli risparmiatori, sia a quelli che vogliono avere un ritorno dell’investimento in pochi anni sia quelli disposti ad aspettare anche fino a 20 anni per ottenere guadagni più consistenti. Sono milioni e milioni i Buoni fruttiferi sottoscritti dagli italiani, segno che il prodotto convince e rispetta le promesse fatte. D’altronde già con il simulatore online è possibile scoprire il valore del Buono alla scadenza.

Ecco il nuovo Buono 100 di Poste Italiane

Sono passati 100 anni dall’emissione del primo Buono Fruttifero e Poste Italiane ha deciso di celebrare la ricorrenza con il Buono 100. Ha durata 4 anni ed è dedicato ai titolari di Libretti Smart o Ordinari. Se ancora non ne avete uno tranquilli, si può aprire in pochi minuti anche online. Condizione necessaria è versare nuova liquidità sul Libretto tramite accredito dello stipendio o della pensione, bonifico bancario o assegno bancario/circolare.

Il rendimento è del 3% fisso alla scadenza. Il rimborso può essere chiesto in qualsiasi momento anche in modo parziale. Come ogni altro Buono postale oltre la garanzia dello Stato italiano e la flessibilità, le altre caratteristiche del Buono 100 sono l’assenza di costi di gestione, rimborso e apertura e la tassazione agevolata del 12,50%. C’è una differenza, però, tra questo nuovo Buono e gli altri.

Proprio per festeggiare i 100 anni, il CDP erogherà alla Fondazione CDP 10 milioni di euro per realizzare tre progetti socialmente rilevanti. Ogni cliente che acquisterà un Buono potrà esprimere la sua preferenza per devolvere parte del contributo al progetto che più interessa. Nello specifico 5,2 milioni di euro saranno distribuiti in base alle preferenze degli utenti e 4,8 milioni in modo equo tra i tre progetti. Il Buono si può acquistare in forma dematerializzata per importi da 50 euro e multipli sia dal sito web o dall’app che recandosi di persona presso un Ufficio Postale