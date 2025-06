Pioggia di bonus estate: 1000 euro al mese o 1400 una volta sola, io me ne vado in Puglia – viagginews.com

L’estate si riempie di soldi con questi bonus, 1000 euro al mese o 1400 euro con una volta sola: ecco il perché di queste cifre.

L’estate avanza e il caldo si fa sempre più sentire, ma a preoccupare tanti italiani è la rovente situazione in Medio Oriente: il conflitto nella striscia di Gaza si sta allargando in altre aeree, portando conseguenze (come già successo con quello fra Russia e Ucraina) a livello economico, in termini di rialzo dei prezzi di materie prime e benzina.

Fortunatamente, mentre dal mondo arrivano notizie sempre più tristi, in questa estate molti italiani possono beneficiare di diversi bonus che, se sommati, portano nelle casse di tante famiglie una cifra non indifferente, da poter utilizzare per altre spese e anche per le vacanze.

D’altronde, chi ne ha i requisiti può anche sfruttare un vero e proprio bonus vacanze: ecco tutti i dettagli a riguardo, tra un bonus e l’altro è possibile davvero aver ein dotazione delle cifre altissime e molto importanti.

Bonus estivi 2025, pioggia di soldi per tanti italiani

Unendo diversi bonus, una famiglia potrebbe arrivare anche a ricevere un totale di circa 1.400 euro; in primis, si può sfruttare il Bonus Universale 2025, destinato a chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, a cui va aggiunto anche il contributo straordinario del bonus luce, gas e acqua (uno sconto fino a 85 euro in bolletta in base alle fasce di reddito e alla composizione del nucleo familiare).

Sul fronte carte, la Carta Acquisti porta un accredito di 40 euro, mentre la Carta Dedicata a Te un contributo mensile di 38 euro; l’integrazione sociale per pensioni minime può arrivare a 702 euro mensili, mentre coi contributi per l’affitto di Comuni o Regioni si può rientrare di parte della spesa fino a 150 euro al mese. Gli importi sopra elencati vengono erogati sia mensilmente che come contributi una tantum, a seconda del tipo di bonus e del periodo; in ogni caso, sono davvero utilissimi, come utile per riuscire a partire è il Bonus Vacanze INPS 2025.

Nello specifico, questo bonus (chiamato “Estate INPSieme Senior”) è destinato ai pensionati iscritti a specifiche gestioni INPS e prevede contributi da 800 euro e fino a un massimo di 1.400 euro da spendere per soggiorni estivi, in Italia o all’estero (è valida anche la crociera).

L’importo massimo di 1.400 euro è riferito ad un soggiorno di quindici giorni (con quattordici notti); per ottenere questo bonus basta presentare domanda, con la graduatoria che verrà stilata in base all’ISEE e altri criteri. Chi, inizialmente, non fosse rientrato tra i vincitori, può comunque sperare che altri pensionati rinuncino al beneficio e dunque che ci siano degli scorrimenti in graduatoria.