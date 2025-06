Già non sopporti più il caldo? Questi 5 borghi ti faranno innamorare dell’estate: freschi e meravigliosi – viagginews.com

Questi cinque borghi sono perfetti per chi desidera trascorrere un’estate al fresco. Il loro aspetto è incantevole e permettono di fare tante nuove esperienze.

Il mare, per molte persone, è una meta irrinunciabile. C’è chi non riesce proprio a fare a meno dell’acqua cristallina e della sabbia sotto le dita. Nonostante il fascino delle coste italiane, non si tratta proprio del modo migliore per trascorrere un’estate al fresco. Neanche gli ombrelloni, infatti, riescono a impedire al sudore di attaccarsi alla pelle.

Per fortuna, esistono altre opzioni. È possibile scegliere un’alternativa diversa, così da trovare un po’ di refrigerio e da prendere le distanze dall’afa della città. Questi cinque borghi sono perfetti. Si trovano in montagna e basta metterci piede per essere travolti da un piacevole venticello.

Estate al fresco, ecco 5 borghi da non perdere: il caldo sarà solo un lontano ricordo

Il caldo si sta già facendo sentire. Non si può uscire di casa senza iniziare a grondare di sudore. La situazione, in città, è abbastanza drammatica. La mancanza di alberi e di zone d’ombra appropriate, infatti, rende tutto ancora più difficile. Il mare rappresenta una piacevole fuga, ma c’è un modo decisamente migliore per rinfrescarsi. Basta prenotare in uno di questi borghi per vivere un’esperienza unica.

Le temperature, in montagna, sono decisamente più basse. Si può respirare aria fresca e il caldo non è affatto opprimente. Questo rende le giornate molto più facili da vivere. I bambini e gli anziani potranno tirare un sospiro di sollievo e anche gli adulti si rilasseranno immediatamente.

Ecco di quali si sta parlando: