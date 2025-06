Compleanno in estate, quale torta fresca e golosa preparare? La ricetta che risolve la festa

Suggeriamo la ricetta di una torta fresca e golosa da preparare quando si festeggia il compleanno in estate.

Alle feste la torta rimane sempre. Siamo certi che l’idea suggerita per un compleanno estivo otterrà il risultato contrario, probabilmente non riuscirete nemmeno ad assaggiarla perché tutti si fionderanno a prenderne una fetta. Fresca, golosa, è il finale giusto per concludere la festa.

Vi siete mai chiesti quale sia il periodo migliore per festeggiare il compleanno? Per chi ama il caldo e ha la possibilità di festeggiarlo al mare la risposta sarà sicuramente l’estate. Difficile trovare chi predilige il freddo inverno, quando le temperature sono gelide, imperversa il vento e potrebbe nevicare rendendo difficili gli spostamenti. Due stagioni che si bilanciano sono primavera e autunno.

Le temperature sono piacevoli ma bisognerà essere fortunati con il tempo. Per non rischiare brutte sorprese meglio scegliere un locale al chiuso. Indipendentemente dalla stagione ci dovrà essere musica, divertimento e buon cibo. Pizzette, tramezzini, panini, rustici, muffin, sformatini, salatini sono le idee classiche se cui si punta sempre, indipendentemente dalla stagione. Più personale, invece, la scelta della torta.

La ricetta della torta gelato biscotto perfetta per l’estate

Una ricetta golosa, facile da preparare e con soli 15 minuti di cottura. Questa torta gelato biscotto è perfetta per metterci le candeline e festeggiare il compleanno in estate. Gli ingredienti sono molto amati da grandi e piccini e si possono personalizzare in base ai propri gusti.

INGREDIENTI

150 grammi di burro

100 grammi di zucchero

25 grammi di cacao in polvere

300 grammi di farina 00

due uova

5 grammi di lievito in polvere per dolci

750 grammi di gelato fiordilatte

100 grammi di cioccolato fondente.

PREPARAZIONE

In una ciotola setacciate la farina, il lievito per dolci e il cacao. Unite il burro freddo tagliato a cubetti e lavorate con i polpastrelli per ottenere un composto sabbioso. Aggiungete lo zucchero e mescolate. Versate le uova e impastate velocemente. Prendete il composto e trasferitelo su un piano e lavoratelo rapidamente per farlo diventare compatto. Avvolgete la frolla al cacao con la pellicola per alimenti e mettetela in frigo per minimo 30 minuti. Riprendete il panetto, adagiatelo su un piano infarinato e con un mattarello stendetelo (spessore 1 centimetro). Con un coppapasta di 22 centimetri ricavate un disco di frolla e mettetelo su una leccarda foderata con carta forno. Raccogliete gli avanzi della frolla e lavorateli per ottenere un altro disco di 22 centimetri di diametro. Adagiatelo accanto all’altro sulla carta forno. Fate riposare per dieci minuti in frigo poi cuoceteli in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti. Una volte sfornati e fatti raffreddare prendete il gelato, mettetelo in una ciotola, aggiungete le gocce di cioccolato, mescolate e poi versatelo su uno dei dischi livellando con un cucchiaio. Adagiate il secondo disco. Fate raffreddare in freezer per 3 ore.

Utilizzate un anello per dare la forma alla torta gelato biscotto.