Come si mangia nella “trattoria più economica di Milano”? Nel video il menù completo – viagginews.com

Scoperta la “trattoria più economica di Milano”, la presentazione completa per chi volesse provarla: cosa si mangia e cosa c’è nel menù.

Milano è una città che ha moltissimo da offrire ai suoi turisti, anche se spesso ci si reca nel capoluogo lombardo per questioni lavorative; da aziende in vari settori fino a varie attività nel mondo della moda, Milano è senza dubbio il centro pulsante, in termini economici, del nostro paese.

Anche per questo, probabilmente, soggiornare nella città meneghina non è per nulla economico, sia per tempi brevi sia se, in caso, si decidesse di prendere una casa in affitto per un lungo periodo. Anche per quanto riguarda il cibo, la spesa spesso potrebbe essere piuttosto sostanziosa, specialmente nelle zone più centrali.

Eppure, lo YouTube @FrancescoZini, pare aver identificato quella che ha definito la “trattoria più economica di Milano”, presentata tramite un video pubblicato sul suo account YouTube; ecco come e cosa si mangia, il menù illustrato direttamente nel video.

Le informazioni da YouTube sulla “trattoria più economica” di Milano: info e menù

Secondo il video girato dallo YouTube, la trattoria più economica di Milano sarebbe la Trattoria San Filippo Neri, una classica trattoria dedicata perfetta per i lavoratori in pausa pranzo, che sembrano essere i suoi maggiori clienti. Il menù, come mostrato dallo YouTube, è piuttosto vario e anche accessibile: un piatto come il risotto mandorle e agrumi, con goulash piccante di manzo, può essere ordinato al prezzo di 12 euro.

A questo primo possono essere abbinati diversi secondi, da piatti caldi a freddi, fino ad arrivare a proposte di pesce; una fiorentina di Scottona da 1 kg, consigliata per due persone, è venduta al piatto al prezzo di 41 euro, mentre la costata di manzo alla piastra (500 gr di Scottona Bavarese) a 19 euro.

Nel menù sono poi presenti anche diversi contorni, dessert, formaggi, frutta e gelati; un’offerta varia, capace di soddisfare ogni tipo di cliente e anche diverse fasce di reddito. Grazie alle opzioni di menù fisso, si può avere un pasto completo a soli 14 euro: qui si può scegliere tra un primo, un secondo, un contorno e un dessert.

Per provare la trattoria milanese, lo YouTube ha preso proprio un menù fisso: nello specifico, ha scelto come primo una lasagna alla bolognese, continuando poi con carne e polenta e chiudendo, infine, con una torta di mele e cannella fatta in casa come dessert, rimanendo davvero soddisfatto!