Questi alberi scolpiti dal vento sono un prodigio della natura che lascia tutti senza parole

Alberi che assumono forme particolari e che gli sono regalate dalla natura; non tanto per la loro conformazione ma perché agiscono e impattano altri elementi.

Quando si utilizza l’espressione “alberi scolpiti dal vento” si fa riferimento a quegli alberi che hanno assunto forme particolari, in alcuni casi davvero estreme e che sono diventati così per frutto del lavoro continuo ed inesorabile della natura. L’azione dei venti che soffiano raffiche che piegano le chiome degli alberi che in questo modo assumono posizioni e forme che sembrano sfidare la gravità.

La causa di questa particolarità, come si accennava è proprio il vento che con le sue raffiche a direzione costante, riesce a modellare la crescita degli alberi, piegandoli e deformandoli. La parte forse più interessante di questo fenomeno è proprio come gli alberi riescano ad adattarsi a questo fenomeno; restano in vita ma appunto si piegano al volere dei venti e seguono la sua rotta pur di non spezzarsi e perire.

Questo fenomeno si sviluppa soprattutto nelle zone ventose, in particolare quelle marine, ma non mancano esempi anche in montagna. Altra particolarità è che gli alberi scolpiti dal vento si trovano un po’ in tutte le parti del mondo: dall’Italia alla Nuova Zelanda passando per l’Africa.

La resilienza degli alberi che resistono ai venti

Si dice che la parola resilienza sia ormai abusa e probabilmente è così, ma quale esempio naturalistico potrebbe raccontare meglio il concetto di questa parola se non proprio gli alberi scolpiti dal vento? Nonostante il potenziale distruttivo che questi possono avere, gli alberi decidono di resistere e anzi spesso di crescere proprio grazie all’aiuto dei venti, ma lo fanno secondo forme e direzioni che non consideriamo standard.

Gli alberi scolpiti dal vento sono spesso considerati elementi paesaggistici suggestivi e affascinanti, che riescono ad attirare l’attenzione proprio per la loro forma particolare e per la capacità che hanno di restare in piedi anche quando qualsiasi altro elemento sarebbe già crollato.

E ad essere coinvolti in questo fenomeno ci sono diverse specie di alberi; querce, pini ma anche i cipressi forme e consistenze di fusti diverse che hanno fatto dell’adattamento una loro caratteristica. Il fenomeno è così sviluppato che ci sono alberi scolpiti dal venti diventati famosi come i Pini di Aleppo a Silvi Marina in Abruzzo o come i faggi di Slope Point in Nuova Zelanda che crescono piegati a causa delle correnti provenienti dall’Antartide.