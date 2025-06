Altro che creme e olii, tutto ciò che ti serve per essere bella è un po’ di ghiaccio: scopri come usarlo. – (viagginews.com)

Se vuoi mantenere in salute la tua pelle non ti servono creme o trattamenti particolari: devi solo trovare un po’ di ghiaccio.

Quando si parla di skincare c’è chi è pronto a sfoderare un intero armadietto del bagno pieno di prodotti da applicare ogni giorno. Si spazia dagli olii idratanti alle creme per la cute sensibile, fino ai rimedi che promettono di prevenire o attenuare le rughe sul volto. Ma al di là dei risultati evidenti o meno sono prodotti che hanno un prezzo non indifferente.

In tutte le stagioni purtroppo però la nostra pelle è esposta a situazioni che possono comprometterne gli equilibri. Durante la stagione fredda tende a seccarsi e a indebolirsi dato che riceviamo meno vitamina D dal sole, in primavera esplode il periodo delle allergie legato ai pollini. Neppure l’estate è così clemente, con il sudore che irrita la pelle e il rischio di scottature.

Per fortuna esiste un sistema praticamente a costo zero che può aiutarci a riavere la nostra pelle liscia e luminosa. Non serve comprare nulla né nei negozi di cosmetica né in erboristeria, perché la composizione del trattamento è facilissima se si ha un freezer. Per la precisione serve solo tirare fuori la vaschetta con i cubetti di ghiaccio.

I benefici della crioterapia per la pelle

Già nelle epoche antiche c’era l’usanza di effettuare bagni in acqua fredda per migliorare il benessere e la circolazione. Pare però che questa pratica se adottata in maniera più soft sia perfetta per avere un aspetto impeccabile. Basta applicare acqua fredda o direttamente dei pezzetti di ghiaccio sul volto per osservare dei miglioramenti a livello della cute.

Grazie alla costrizione dei pori provocata dal freddo la pelle infatti appare più omogenea e luminosa dopo questa trattamento. Addirittura c’è chi prima di una sfilata o un evento importante immerge il viso in una bacinella piena di cubetti di ghiaccio. Si tratta di una pratica chiamata skin-icing, una delle forme di crioterapia già molto diffuse.

Non a caso esistono creme e prodotti di bellezza che puntano su un effetto analogo, ma invece di indurlo con il freddo ricorrono a sostanze vasocostrittrici. Un esempio è il mentolo, che si usa anche come additivo nelle gomme da masticare per dare la sensazione di freschezza in bocca. Lo stesso vale per l’eucaliptolo, presente anch’esso in molte formulazioni.