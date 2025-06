Quest’insalata di riso ha i colori e i profumi tropicali: la variante perfetta se non ami i soliti sapori

Insalata di riso, non la solita, questa variante è diversa dal solito: così buona, che al primo assaggio sembrerà di essere su un’isola tropicale.

Ora che il caldo è ormai arrivato, la sola idea di dover mangiare qualcosa di caldo e che richieda lunghe ore di preparazione, non è di certo tra le più allettanti. Ecco perché di questi periodi, le ricette che vanno per la maggiore sono quelle per realizzare piatti freschi, leggeri e anche saporiti. Uno fra tutti è ovviamente la classica insalata di riso, che, risulta perfetta sia il giorno dopo, che da portare in ufficio o in spiaggia.

Sono tantissime le varianti di insalata di riso che si possono realizzare e che permetteranno di poter unire diversi ingredienti freschi. Una versione in particolare, quella che stiamo per mostrarvi, ha i colori e i profumi tropicali. Così buona, da non poterne più fare a meno.

Insalata di riso tropicale: la versione estiva perfetta per chi ama i sapori esotici

Preparare questa variante tropicale è davvero semplicissimo e basteranno pochi ingredienti per poter portare in tavola un piatto freddo ricco di sapore. Vediamo allora cosa ci servirà nello specifico e come realizzare questa gustosa insalata di riso tropicale.

Ingredienti per 4 persone:

300 g di riso Carnaroli

300 g di gamberetti precotti

3 fette di ananas fresco

1 papaya

1 avocado

½ melone

2 cucchiai di succo di limone

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

Procedimento:

Lessare il riso in abbondante acqua bollente salata per il tempo indicato sulla confezione Scolarlo al dente e metterlo a raffreddare su un canovaccio pulito Nel frattempo sbucciare ed eliminare i semi e i filamenti dal melone e dalla papaya e ridurre tutto la polpa a tocchetti Tagliare a pezzetti anche l’ananas e condirlo con un po’ di pepe macinato fresco Pelare l’avocado, tagliare la polpa a dadini Mettere la polpa in una ciotola e condirla con un cucchiaio di olio, un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di sale e un pizzico di pepe Quando il riso sarà freddo, trasferirlo sul piatto da portata Ora non resta che comporre l’insalata aggiungendo per primi i gamberetti Condire con tre cucchiai d’olio e il succo di limone rimasto e mescolare Poi unire la frutta, l’ananas, la papaya, il melone e l’avocado e mescolare ancora.

Una volta fatto tutto questo, ecco che l’insalata di riso tropicale è pronta per essere servita e gustata in tutto il suo sapore e la sua freschezza.