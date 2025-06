Punture di zanzara, con questi trucchi naturali il sollievo è immediato: dimentico prurito (e farmacia) – viagginews.com

Con il caldo arriva il problema delle zanzare, che con le loro punture possono creare fastidio e prurito persistenti: ecco le migliori soluzioni naturali ed economiche.

Le belle giornate arrivano, il sole splende e le vacanze sono dietro l’angolo. Sono tutti segnali che è giunta la stagione calda, una delle più amate per molti. Non solo felicità e relax però, perché questa pone di fronte anche a numerosi disagi quotidiani.

Complice l’aumento delle temperature, le città umide e afose si trasformano nell’habitat ideale di tantissimi insetti, tra cui le zanzare. Sono diverse le specie diffuse in Italia, che nei mesi estivi proliferano a dismisura diventando un problema reale per l’uomo.

Il loro ronzio può interrompere il sonno notturno, ma sono soprattutto le loro punture a rappresentare una minaccia. Da una parte, potrebbero farsi portatrici di contagi da virus ed essere la causa di pericolose infezioni. Dall’altra, più comunemente, costringono ad affrontare il fastidio del prurito persistente.

Il pomfo rossastro che si presenta sulla pelle è infatti il risultato di un’infiammazione, derivante dall’iniezione di un una sostanza allergizzante nell’organismo. Si manifesta dunque il classico gonfiore, accompagnato da un bruciore intenso seppur temporaneo, che spinge a grattarsi continuamente.

Combattere questi effetti è possibile anche senza ricorrere ai costosi ritrovati chimici proposti in negozi e farmacie. Affidandosi ai più efficaci rimedi naturali, le punture di zanzare non saranno più un problema durante l’estate.

I migliori rimedi naturali contro le punture di zanzara

Quando la zanzara entra in azione col suo pungiglione, può lasciare delle tracce sul corpo degli esseri umani molto invadenti. Convivere con il prurito è un serio problema da fronteggiare, ma con semplici accorgimenti è possibile alleviare questa sofferenza.

Se si ha la possibilità di farlo, l’ideale sarebbe disinfettare al più presto la zona e raffreddarla con del ghiaccio o sotto l’acqua fredda. L’applicazione di ingredienti naturali può contrastare la comparsa di rossori e rigonfiamenti, agendo repentinamente sui fastidi cutanei.

Tra i migliori si annovera l’aloe vera, un vero toccasana contro irritazioni e lesioni. Basterà spalmarla sulla zona per notare un’immediata frescura, oltre che la riduzione di prurito e arrossamenti. Altrettanto utile è il bicarbonato di sodio, che può essere diluito con qualche goccia d’acqua e applicato per contrastare il fastidio.

Attingendo dalla cucina, si può optare poi per limone, aglio o cipolla. Non solo ottimi per le preparazioni gastronomiche, si rivelano degli alleati irrinunciabili nel caso di punture di zanzara. Conosciuti come i più efficaci rimedi della nonna, garantiscono un effetto analgesico, disinfettante e la scomparsa del gonfiore.

É sempre bene tenere in casa anche il tea tree oil. La sua azione consente di prevenire l’attacco degli insetti allontanandoli. Allo stesso tempo, l’olio di melaleuca noto per le proprietà antimicrobiche, combatterà il rischio di infezione, curando il prurito da puntura.

E se questi validi stratagemmi di origine naturale sono terminati? Un “piano B” casalingo si trova in bagno. Per rinfrescare la zona, sarà sufficiente applicare una piccolissima quantità di dentifricio. Basterà per dimenticare le infiammazioni in un attimo.