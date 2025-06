Torta mango e crema, il dolce perfetto per l’estate: così buono che sembrerà di essere su un’isola tropicale

Questa torta ha i sapori perfetti per l’estate, con mango e crema si porta in tavola una vera delizia: non solo buona ma anche coloratissima.

Quando la voglia di dolce assale non c’è stagione che tenga e non importa se fuori ci saranno temperature da deserto, ma per preparare un dolce goloso c’è sempre il modo, anche a costo di accendere il forno. Ebbene, visto che ormai l’estate è alle porte, perché non preparare una torta colorata e con i profumi di questa stagione? Abbiamo una ricetta che farà davvero venire l’acquolina in bocca.

Se si ha voglia di provare qualcosa di buono e che al tempo stesso sia diverso dal solito, questa ricetta cade proprio a pennello. Senza particolari difficoltà si potrò preparare una profumatissima torta mango e crema, così buona che ci farà direttamente immaginare di essere su un’isola tropicale.

Torta mango e crema, la ricetta perfetta per un dolce gustoso e profumato

La torta mango e crema ricca è un dolce alla frutta ​con una base di pasta frolla senza glutine e un ripieno di crema spalmabile entrambe cotte in forno. Ciò che rende questo dolce davvero gustoso, è la decorazione con il mango che andrà posta sulla sua superficie. In questo modo si andrà a conferire alla torta un sapore decisamente tropicale. Vediamo quindi ingredienti e procedimento per poterla realizzare.

Ingredienti per 6 persone

Per la pasta frolla senza glutine:

100 g burro

75 g zucchero a velo

20 g uova tuorlo

50 g uovo intero

100 g farina di riso

25 g fecola di patate

25 g amido di riso

5 g estrusi in polvere (rice krispies polverizzati)

Buccia grattugiata di mezzo limone

Per la crema:

250 g di Philadelphia

100 g di ricotta vaccina

120 g di zucchero semolato

Per guarnire:

2 manghi

Procedimento: