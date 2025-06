Se la serata è torrida prova con uno di questi drink: danno un ventata di freschezza. – (viagginews.com)

Se la serata fuori è troppo afosa puoi provare a combatterla con uno di questi cocktail. Sono freschi e leggeri.

Se in estate durante il giorno si respira a stento, almeno nelle prime ore del pomeriggio, di sera è un peccato non farsi un giro. Senza il sole che picchia e un po’ d’aria che tira si sta meglio, ma la strada accumula calore e di sera lo rilascia. Non resta allora che entrare in un locale con l’aria condizionata e ordinare qualcosa per rinfrescarsi la gola.

Il problema è cosa chiedere, dato che dal listino si vedono diversi drink che fanno gola con le decorazioni di frutta e i vari colori. Peccato che in generale ordinare qualcosa di alcolico si possa rivelare controproducente per contrastare l’afa. Un cocktail con gradazione alta disidrata, che non è certo l’ideale in una serata in cui già si suda parecchio.

Molti drink per di più prevedono nella ricetta l’uso di sciroppi zuccherini che fanno venire subito sete, invece di estinguerla. Escludere queste due categorie può far pensare che si limiti parecchio ‘ il ventaglio delle scelte. In realtà ci sono vari cocktail studiati appositamente per le serate più calde e che dovresti provare al più presto.

I cocktail più dissetanti del bar

Per rinfrescarsi non c’è niente di meglio di qualcosa che combini menta e lime insieme a ghiaccio e un goccio di rum bianco per ravvivarsi. Si tratta della base per il Mojito, un drink che vanta una storia secolare ed non a caso è tra i più gettonati e richiesti. Non è raro che i locali propongano la caraffa per i tavoli numerosi, giusto per evitare di ordinarne più di uno.

Per chi all’aspro preferisce il dolce il cocktail estivo perfetto è la Pina Colada, regina dei bar della spiaggia. La ricetta combina succo di ananas e crema di cocco con un po’ di rum, ma se fatto bene quasi non si sentirà l’alcol. Grazie al suo successo ormai è la bevanda simbolo di Puerto Rico, anche se la troviamo ovunque anche in Europa.

Passando a drink più sofisticati ma sempre freschi c’è il Cosmopolitan, che si sente spesso nominare nelle serie tv americane. Una miscela rosso vivo che combina vodka, Cointreau e succo di mirtillo rosso, amata da diverse icone della musica pop oltre che dalle star di Hollywood. Una menzione la merita anche il Daiquiri, spesso declinato in diverse varianti.