Il colon irritabile non ti dà pace in vacanza? Ecco come affrontarlo al meglio: ti godi le ferie e smetti di stare male – viagginews.com

Quando il colon irritabile colpisce in vacanza, si può provare ad affrontarlo così. I sintomi diventeranno molto più gestibili e il viaggio non sarà rovinato.

In estate, è abbastanza comune che si presentino dei disturbi intestinali. Nella maggior parte dei casi, si tratta di episodi isolati, che si risolvono spontaneamente nel giro di pochi giorni. Per chi soffre di colon irritabile, tuttavia, la situazione è più complessa. È un problema cronico, che alterna fasi di benessere ad altre in cui è necessario contrastare i sintomi.

Stare male durante le vacanze non è il massimo, soprattutto se ci si trova al mare o in un’altra meta fortemente turistica. La folla, il caldo e i bagni poco puliti possono complicare le cose. Ecco come comportarsi per ritrovare il benessere.

Colon irritabile in vacanza: ecco come fare per non rovinarsi le ferie

Molte persone sottovalutano l’impatto che il colon irritabile può avere sulla vita di tutti i giorni. Non si sta parlando di un semplice mal di pancia, ma di un insieme di sintomi che può rivelarsi anche molto persistente. Con l’estate e le alte temperature, coliche, corse al bagno e crampi possono rivelarsi ancora più debilitanti. Se si presentano quando ci si trova in vacanza, si rischia addirittura di dover restare in albergo.

Per fortuna, si può fare qualcosa per cercare di arginare tale problema. Ovviamente, davanti a disturbi diversi da solito, ingestibili o eccessivamente forti, è fondamentale rivolgersi al medico per un consulto. In questi casi, è meglio non dare niente per scontato.

In altre circostanze, si può provare ad adottare i seguenti comportamenti: