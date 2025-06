3 trucchi da portare sempre in viaggio nella pochette: bastano questi per apparire luminosa e impeccabile

Sai che ci sono dei trucchi che dovresti sempre portare quando viaggi? Sono pochi e bastano a farti apparire impeccabile senza effort. Ecco quali sono.

Che si tratti di un weekend fuori porta, una vacanza al mare o un viaggio di lavoro, la parola d’ordine è: leggerezza. Ridurre al minimo l’ingombro del beauty case senza rinunciare a un look curato e fresco è possibile, se sai scegliere i prodotti giusti.

Le makeup artist più esperte sono concordi: bastano solo tre trucchi versatili per apparire luminosa e impeccabile in ogni situazione. Ecco cosa non deve mai mancare nella tua pochette da viaggio.

3 trucchi da portare sempre quando viaggi per un makeup impeccabile

Chi ha detto che in vacanza si debba essere sciatte? Nonostante la stanchezza, basta poco per apparire impeccabili come sempre. Per poco intendo anche a livello di quantità di trucchi usati.

Perché sì, non sempre ne servono tanti, tra ombretti, matite, eyeliner eccetera eccetera. Scegli quelli giusti e, te lo assicuro, tutti ti faranno i complimenti lo stesso. Cominciamo.

L’illuminante in crema è il vero alleato di ogni look radioso. Non solo dona luce istantanea al viso, ma può essere usato in più modi: come highlighter sugli zigomi, come ombretto luminoso sulle palpebre e persino sul labbro superiore (l’arco di Cupido) per un effetto volume immediato. In più, la versione in stick o tubetto è compatta, leggera e perfetta per i ritocchi on the go.

Mai sottovalutare il potere di uno sguardo. Il mascara è il prodotto che, da solo, può trasformare il viso. Scegli una formula allungante e incurvante, meglio se waterproof per affrontare sudore, lacrime (di gioia!) o imprevisti meteorologici. L’applicazione richiede solo pochi secondi, ma l’effetto è immediato: occhi più grandi, sguardo sveglio e curato. Quando voglio truccarmi con zero effort, applico un po’ di mascara, un lucidalabbra e un po’ di blush. Quanto ci impiego? Cinque minuti. Ed è tutta un’altra cosa.

Quando si tratta di ottimizzare spazio e praticità, i prodotti multiuso sono fondamentali. Un lip & cheek in crema può sostituire il blush e il rossetto con un solo gesto. Basta sfumarlo con le dita sulle guance per un tocco bonne mine e applicarlo sulle labbra per un colore naturale ma d’impatto. Le formule in crema si fondono perfettamente con la pelle e hanno un effetto “seconda pelle” ideale per i climi caldi o i ritmi frenetici del viaggio. Con questi tre prodotti nella tua pochette — illuminante, mascara e lip & cheek — puoi realizzare un trucco completo, veloce e super luminoso.