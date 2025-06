Vacanze, devi ancora prenotare? Meglio: ti svelo 3 App che ti faranno risparmiare un mucchio di soldi

Non hai ancora prenotato le vacanze? Hai fatto benissimo: prima devi conoscere queste tre App: ti faranno risparmiare un mucchio di soldi sull’alloggio.

L’estate è ufficialmente iniziata e la nostra testa è già proiettata verso le vacanze. Come sempre il mondo si divide in chi prenota almeno 6 mesi prima e chi, invece, si riduce all’ultimo minuto. Ma, talvolta, aspettare è meglio in quanto si possono trovare delle occasioni interessanti e vantaggiose.

Certo, l’importante è avere anche un po’ di flessibilità e non fissarsi a tutti i costi con un posto che magari poi nemmeno vale i nostri soldi. Il mondo è pieno di meraviglie e a volte conviene cogliere l’opportunità e lasciarsi trasportare dalle offerte piuttosto che prenotare con largo anticipo sempre nello stesso albergo della medesima città di cui conosciamo ogni mattonella.

Se anche tu fai parte di coloro che ancora non hanno prenotato un bel niente, sappi che hai fatto bene. Soprattutto perché prima di prenotare devi conoscere assolutamente tre App che ti svelerò nel prossimo paragrafo. Ti consentiranno di risparmiare sull’albero anche fino al 70%.

Vacanze: 3 App che ti salvano il portafoglio

Prima di prenotare qualunque cosa, devi conoscere tre App che ti salveranno il portafoglio. Credimi che una volta che le scopri non potrai più farne a meno in quanto ti consentono di alloggiare anche in posti di lusso ma con sconti fino al 70%. Quali sono? Te lo svelo subito.

Hotellook . Questa App è meravigliosa, meglio di un’assistente in carne e ossa: confronta i prezzi degli hotel su tutti – e ribadisco tutti – i siti, anche quelli meno conosciuti. Ti può fare spendere anche la metà andando a scovare occasioni che nessuno riuscirebbe a scoprire. Semplicemente geniale: non vivo più senza.

. Questa App è meravigliosa, meglio di un’assistente in carne e ossa: confronta i prezzi degli hotel su tutti – e ribadisco tutti – i siti, anche quelli meno conosciuti. Ti può fare spendere anche la metà andando a scovare occasioni che nessuno riuscirebbe a scoprire. Semplicemente geniale: non vivo più senza. Stay22 . La seconda App mi salva sempre quando voglio andare ad un concerto o ad un evento in una città che non conosco. Mi trova gli alloggi più convenienti proprio nelle vicinanze dell’evento che mi interessa. E’ perfetta perché ci evita di fare chilometri e chilometri per raggiungere il posto desiderato.

. La seconda App mi salva sempre quando voglio andare ad un concerto o ad un evento in una città che non conosco. Mi trova gli alloggi più convenienti proprio nelle vicinanze dell’evento che mi interessa. E’ perfetta perché ci evita di fare chilometri e chilometri per raggiungere il posto desiderato. HotelTonight. Un’altra App che amo moltissimo è HotelTonight in quanto trova all’ultimo minuto stanze libere in hotel scontate fino al 70%. Anche se decidi di partire ora, con quest’App sei sicura che stasera potrai dormire in una comoda stanza di un albergo e risparmiando anche.

Fortunatamente la tecnologia in questi anni ha fatto passi da gigante e sviluppato App sempre più utili sia per la vita di tutti i giorni che, appunto, per le vacanze. Grazie alle tre che ti ho appena elencato non solo viaggerai con meno pensieri e risparmierai ma potrai anche concederti qualche vacanza in più durante l’anno con la consapevolezza che, intanto, non andrai in rovina.