La notte non chiudi occhio? Allora smettila di consumare questi cibi a cena – viagginews.com

Se la notte non si riesce a dormire bene, allora il motivo potrebbe essere ciò che si mangia a cena. Ecco gli alimenti da evitare prima di mettersi a dormire.

Uno dei presidi più importanti di salute e longevità è dormire bene. A volte però si trascura il buon sonno, non sapendo che solo riposando bene si potrà avere l’energia per svolgere tutte le attività della vita quotidiana e lavorare bene. Ci possono essere molti motivi per cui non si dorme bene di notte.

Gli esperti però puntano spesso il dito sulla cena: a volte, infatti, si abusa di alcuni alimenti che possono compromettere il buon sonno. Per questo è meglio evitare di consumare questi cibi prima di mettersi a dormire: solo così si avrà un sonno ristoratore e rigenerante.

Gli alimenti da evitare a cena per dormire bene

Dormire bene è fondamentale per avere energia per lavorare e svolgere le normali incombenze della vita quotidiana. A volte, però, ci sono delle cattive abitudini che possono inficiare il buon sonno. Ad esempio la tendenza di usare lo smartphone quando si è a letto, può compromettere il dormire bene a causa delle luci blu di questi dispositivi.

Secondo i nutrizionisti, anche ciò che si consuma a cena può impedire di dormire bene. Gli alimenti che si consumano a cena non dovrebbero essere pesanti: sentendosi troppo pieni, infatti, il sonno può essere influenzato negativamente (ad esempio si avranno continui risvegli o si farà fatica a prendere sonno). Bisognerebbe per esempio evitare di consumare un tagliere di formaggi e salumi: questo può essere delizioso ma, essendo ricco di grassi, sale e proteine, potrebbe rallentare la digestione.

Bisogna fare attenzione anche al consumo di vino a cena: l’alcol infatti interferisce con la fase profonda del sonno, quindi è meglio limitarlo prima di coricarsi. Non solo ma bisognerebbe anche evitare il consumo dei cosiddetti cibi light, che in realtà sono pieni di sale, che anche influenza negativamente il buon riposo. Infine evitare i cibi veloci, come la pizza. Sono certamente pratici ma possono comunque gonfiare eccessivamente.

Dunque il buon riposo notturno dipende anche da ciò che si consuma a cena. Meglio dunque evitare questi alimenti che possono causare una sensazione di pienezza che influenza negativamente il buon riposo, inducendo continui risvegli o impedendo di addormentarsi subito.