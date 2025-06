3 regioni di Italia in cui si mangia meglio e a poco prezzo: non ti aspetterai mai la prima

Sai che ci sono delle regioni di Italia in cui puoi mangiare benissimo e pagando davvero poco? Alcune non te le aspetteresti mai. Sto per svelartele tutte.

Bello viaggiare! Bello scoprire nuove culture… anche culinarie! Perché sì, il cibo italiano, si sa, è tutto buono (o quasi) ma ogni regione ha la sua peculiare tradizione gastronomica tutta da scoprire.

E in alcuni casi questa scoperta è anche conveniente, perché il cibo costa pochissimo. Sto per svelarti le regioni italiane in cui puoi mangiare bene e pagando davvero poco. Resterai a bocca aperta.

3 regioni italiane in cui mangi meglio e paghi davvero pochissimo

La prima non te la aspetti ed è il Molise, una regione tanto piccola quanto bella. Un gioiellino. Questa piccola regione del Centro-Sud custodisce una cucina rustica, autentica e generosa. Tra i piatti più rappresentativi troviamo i cavatelli con salsiccia e funghi, preparati ancora a mano secondo la tradizione, e la pampanella, una gustosa carne di maiale speziata e cotta lentamente.

I formaggi locali, come il caciocavallo di Agnone, e i salumi artigianali completano un’offerta gastronomica semplice ma ricca di sapore. I ristoranti e le trattorie, spesso a gestione familiare, offrono un’atmosfera accogliente e propongono cucina casalinga a prezzi contenuti: con meno di 20 euro è possibile gustare un pasto completo, vini compresi.

Non è una sorpresa che l’Emilia-Romagna sia tra le regioni in cui si mangia meglio. Ma è sorprendente scoprire quanto sia ancora conveniente, soprattutto lontano dai grandi centri come Bologna. La cucina locale offre piatti iconici come lasagne, tagliatelle al ragù e tortellini in brodo, tutti proposti a prezzi accessibili. Non mancano specialità come il gnocco fritto e le tigelle, spesso serviti con un assortimento di salumi e formaggi del territorio.

Anche i dolci, come la zuppa inglese o la ciambella romagnola, raccontano una tradizione gastronomica ricca e autentica. Nei borghi emiliani e romagnoli, da Modigliana a Brisighella fino a San Giovanni in Persiceto, si trovano osterie genuine dove si può gustare un pasto completo, vino della casa incluso, difficilmente spendendo più di 25 euro.

La Puglia è ormai una meta molto amata anche dai turisti stranieri, ma resta una delle regioni italiane dove si può mangiare divinamente con un budget contenuto. Lo so, non te lo aspetti, anche perché è tra le cucine più buone dell’intero Stivale a mio avviso (e non solo mio…).

Tra i piatti più rappresentativi ci sono le orecchiette con le cime di rapa, simbolo della tradizione contadina, le fritture di pesce fresco che si trovano facilmente nei porti e nelle trattorie locali, e lo street food, con panzerotti, focacce e le celebri bombette. Sia sulla costa che nell’entroterra, non è difficile imbattersi in ristorantini e friggitorie dove con 10-15 euro si può gustare un pasto completo. Anche i mercati locali offrono prodotti freschissimi e di qualità a prezzi davvero convenienti.