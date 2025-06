Stai sempre male? Questi frutti estivi potrebbero fare al caso tuo: ritrovi il benessere e ti godi la merenda – viagginews.com

Questi frutti estivi sono davvero preziosi per l’essere umano perché gli consentono di tenere alla larga le malattie e di stare meglio. Ecco di quali si tratta.

Ci sono persone che non si ammalano mai. Sembrano essere invincibili e neanche il contatto prolungato con ambienti contaminati riesce a sconfiggere il loro sistema immunitario. La genetica, sicuramente, ha un ruolo importante in tutto questo, ma non bisogna sottovalutare il peso dell’alimentazione. Ogni cibo, infatti, è dotato di caratteristiche particolari.

Alcuni sono più nutrienti di altri perché sostengono le funzioni dell’organismo e consentono ai globuli bianchi di combattere le eventuali infezioni in modo maggiormente efficace. In particolare, ci sono dei frutti estivi che non dovrebbero mai essere esclusi dalla dieta. Oltre ad avere un ottimo sapore, fanno anche bene.

Se mangi questi frutti non ti ammalerai più: sono estivi e deliziosi

La frutta è molto importante perché contiene dei nutrienti fondamentali. In estate, soprattutto, quando si è sempre a rischio di disidratazione, rappresenta un valido aiuto. L’assunzione di vitamine e di sali minerali, infatti, può fare davvero la differenza. Forse, molti non lo sanno, ma ci sono degli alimenti in grado di ridurre le possibilità di ammalarsi.

Non le annullano del tutto, però, dopo un certo periodo, cominciano a mostrare i loro benefici. Il sistema immunitario diventa più forte, le energie aumentano e non c’è più bisogno di preoccuparsi di eventuali malanni in vacanza. È stata l’esperta Natalie Rizzo, in un’intervista per Today, ad affrontare l’argomento.

Ecco di quali si sta parlando:

Melone : è leggero, rinfrescante e possiede un sapore dolce. Contiene anche molti antiossidanti e l’elevata quantità di liquidi lo rende perfetto da gustare nelle giornate più calde

: è leggero, rinfrescante e possiede un sapore dolce. Contiene anche molti antiossidanti e l’elevata quantità di liquidi lo rende perfetto da gustare nelle giornate più calde Albicocche : il loro punto forte risiede nell’alta concentrazione di potassio e nella capacità di tenere idratato l’organismo

: il loro punto forte risiede nell’alta concentrazione di potassio e nella capacità di tenere idratato l’organismo Mango : questo frutto viene spesso sottovalutato, ma rappresenta un ottimo alleato per il sistema immunitario. Favorisce anche il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e di quello digestivo

: questo frutto viene spesso sottovalutato, ma rappresenta un ottimo alleato per il sistema immunitario. Favorisce anche il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare e di quello digestivo Anguria : depura, stimola la diuresi e protegge il cuore. Contiene grandi quantità d’acqua e ha pochissime calorie

: depura, stimola la diuresi e protegge il cuore. Contiene grandi quantità d’acqua e ha pochissime calorie Pesche: le vitamine, gli antiossidanti e i sali minerali contenuti in esse fanno molto bene al sistema immunitario. Si tratta di un frutto dolce e nutriente, particolarmente amato dai bambini

Ovviamente, non basta mangiare questi frutti per avere un sistema immunitario d’acciaio. Essi devono sempre essere inseriti all’interno di una dieta bilanciata, in modo che il corpo non vada incontro a carenze di alcun tipo.