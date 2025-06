5 oggetti che non dovresti avere in casa se vuoi attirare energia e abbondanza: toglili subito dai vari ambienti – viagginews.com

In casa abbiamo degli oggetti che non dovrebbero esserci: questi rubano energia ed abbondanza.

Il Feng Shui è la filosofia orientale secondo cui ogni oggetto, e la posizione che occupa nell’ambiente, può darci o toglierci energie. Ci sono per esempio 5 oggetti comuni in casa, che sarebbe meglio non avere qui perché possono allontanare energia e abbondanza.

Se vogliamo attirare prosperità ed energia positiva, dovremmo tener conto delle regole del Feng Shui e disfarci di questi oggetti e magari spostarli oppure sostituirli con altri.

I 5 oggetti che non dovresti avere in casa se vuoi energia e abbondanza

Se vuoi abbondanza ed energia positiva in casa non dovresti mai avere qui specchi rotti o scale davanti alle porte perché entrambi questi oggetti possono generare una stagnazione dell’energia poiché questa avrà difficoltà a scorrere. Infatti questa filtra attraverso le crepe degli oggetti rotti e fuoriesce attraverso le scale che si trovano di fronte alla porta.

Altri due oggetti da non avere in casa sono piante con fiori secchi o finti, ma anche cactus o piante con le spine perché potrebbero far ristagnare l’abbondanza o le energie positive che non riuscirebbero a fluire tranquillamente. Allo stesso modo, le decorazioni fatte con fiori secchi o finti non dovremmo tenerle in casa.

Infine, il quinto oggetto da evitare perché potrebbe essere un limite alla circolazione dell’energia e dell’abbondanza o della prosperità ha a che fare con le cose appuntite come per esempio le forbici che non dovremmo mai conservare aperte. Oppure anche i taglierini poiché possono “tagliare” la circolazione dell’energia positiva in casa e generare un ambiente tagliente e pericoloso che mette in tensione le vibrazioni positive che vogliamo riprodurre in casa.

Quindi, meglio evitare tutti questi oggetti, oppure spostarli altrove: nel caso degli specchi rotti, è intuitivo anche disfarsene per non farsi male. Per le scale, invece, spostarle in garage o ripostiglio e prenderle solo quando occorrono.

Per quanto riguarda le piante o le decorazioni con quelle finte, meglio preferire qualcosa di “vivo” come piante e fiori veri. Ce ne sono diverse che possono aiutarci ad attirare fortuna e abbondanza come la lingua della suocera, il bambù della fortuna, l’albero di giada, il Photos, oppure erbe aromatiche come il basilico o l’aloe vera.

Infine, le forbici vanno tenute sempre chiuse e i taglierini in una cassetta degli attrezzi apposita, sempre nel ripostiglio. Ecco i 5 oggetti che faresti meglio a non tenere in casa se vuoi abbondanza, energia positiva e prosperità.