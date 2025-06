Viaggiare in Italia in estate: ecco 3 oggetti che non devono mai mancare nella tua valigia

L’estate è il momento in cui molti italiani si concedono un viaggio. Ma quali oggetti non devono mai e poi mai mancare in valigia in questa stagione? Te li svelo subito.

L’estate è il momento perfetto per esplorare le meraviglie dell’Italia: dalle spiagge assolate della Sicilia alle colline toscane, dalle città d’arte come Firenze e Roma ai laghi alpini del Nord. Ma per godersi appieno l’esperienza senza stress o imprevisti, è fondamentale preparare la valigia in modo intelligente. Oltre agli abiti leggeri e al costume da bagno, ci sono tre oggetti indispensabili che ogni viaggiatore dovrebbe portare con sé.

Preparati a prendere appunti, perché ti assicuro che torneranno utilissimi. Quindi, cominciamo.

3 oggetti che devi sempre avere in valigia per viaggiare sicuro

Il primo è la crema solare. E sì, vale anche se vai in montagna. Ti assicuro che ti serve anche e soprattutto lì, perché è uno dei posti in cui puoi scottarti con maggiore facilità

Una buona crema solare con SPF 30 o superiore protegge la pelle dalle scottature e riduce il rischio di danni a lungo termine causati dai raggi UV. Scegli una formula resistente all’acqua, così potrai usarla anche al mare o in piscina, e ricordati di applicarla più volte al giorno, soprattutto dopo aver nuotato o sudato. Portarne una versione compatta nel bagaglio a mano può salvarti anche durante una visita improvvisa a un sito archeologico o una passeggiata in campagna.

In estate le temperature possono facilmente superare i 35°C, soprattutto in città come Roma, Firenze o Napoli. Per evitare disidratazione, è essenziale bere molta acqua durante la giornata. Una borraccia termica in acciaio inossidabile ti consente di avere sempre a disposizione acqua fresca. Inoltre è anche una soluzione molto più ecologica delle solite bottiglie di plastica, che spesso finisci per buttare dopo pochi utilizzi. Una borraccia, se ben fatta, è per sempre o quasi.

Visitare l’Italia significa camminare tanto, troppo a tratti, specialmente se non si ama spostarsi con la macchina. Ecco perché un paio di scarpe comode è fondamentale. L’ideale è scegliere calzature traspiranti, leggere, ma anche esteticamente adatte al contesto urbano italiano, noto per la sua attenzione allo stile. Sneakers minimal, sandali anatomici o espadrillas con suola ammortizzata possono essere un ottimo compromesso tra comfort e moda. Il mio consiglio, proprio per esperienza? Mai e poi mai portare scarpe nuove in viaggio, non sai mai che problemi potrebbero darti, tra verruche e altro.