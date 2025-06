Medicine in aereo, quali si possono portare: certificati e regole per evitare sanzioni – viagginews.com

I farmaci fanno parte della vita quotidiana e portarli con sé in viaggio può essere essenziale, ma non sempre è consentito in aereo: si corre un grosso rischio.

Con l’estate che si avvicina l’organizzazione delle ferie è alle porte. Anche poche giornate libere possono essere sufficienti per prendersi una pausa dallo stress quotidiano, raggiungendo la meta dei propri sogni. Questo vorrà dire preparare con meticolosità ogni aspetto della partenza.

L’aereo continua ad essere uno dei mezzi più usati per coprire grandi distanze, ma richiede un’attenzione in più quando si tratta di fare la valigia. I regolamenti delle compagnie aeree si aggiornano e forniscono indicazioni sempre più precise in merito agli oggetti che è possibile portare nel bagaglio a mano.

É importante dunque, concentrarsi in particolar modo sui farmaci. Sono prodotti di uso comune e possono essere fondamentali per la salute. In alcuni casi infatti, sono cure da dover seguire con regolarità. In altri invece, fanno parte di un kit di emergenza per la permanenza fuori casa.

Come abitudine molte persone portano con sé piccoli dosaggi di antidolorifici, antinfiammatori o medicinali per combattere raffreddori e influenze, che potrebbe essere difficile reperire al momento del bisogno.

Tuttavia è bene essere consapevoli che, nonostante esistano delle possibilità di portarli in viaggio, vi sono dei limiti ben precisi da rispettare, se non si vuole incorrere in spiacevoli conseguenze.

Farmaci a bordo: cosa dicono le compagnie aeree

Le medicine sono generalmente tra le priorità che si mettono in conto quando ci si appresta a partire per un viaggio. É una necessità, ma è anche una precauzione che permette di spostarsi da casa con maggiore tranquillità. Trovare una farmacia e acquistare i propri farmaci nella destinazione scelta potrebbe infatti essere piuttosto difficile.

Ma è sempre possibile portare tutti i medicinali che occorrono a bordo dell’aereo? Tendenzialmente le compagnie aeree permettono di intraprendere un viaggio con i farmaci basilari in forma solida, dunque pillole e pastiglie. Diverso è il discorso invece, se si tratta di medicinali in forma liquida.

In questo caso le norme possono variare leggermente in base alla compagnia aerea con cui si viaggia. Potrebbe accadere che questa consenta di trasportare le medicine a bordo senza particolari accorgimenti, purché nel caso di controlli possano essere facilmente identificate.

In altre circostanze invece, potrebbe essere necessario inserire i farmaci liquidi all’interno di una busta di plastica trasparente da mostrare al momento del controllo, come avviene per tutti gli altri liquidi. É bene sottolineare però, che il contenuto non può mai superare i 100 ml.

Alcuni casi specifici possono implicare la richiesta di una documentazione dettagliata in più. Accade ad esempio con EasyJet, che obbliga a presentare una certificazione medica intestata al passeggero per determinate tipologie di prodotto.

Ci si dovrà attrezzare quando si porta una bombola d’ossigeno, un dispositivo medico potenzialmente pericoloso, medicine liquide con quantitativo superiore a 100 ml, oppure aghi e altri oggetti affilati.

I limiti sui liquidi potrebbero non essere validi in situazioni di necessità speciali, come nel caso di alimenti per neonati o dietetici. L’ideale dunque, è sempre informarsi bene sui regolamenti della propria compagnia di volo in anticipo per evitare spiacevoli imprevisti.