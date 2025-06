Novità INPS, ISEE ridotto in automatico: accedi subito al sito!

Il messaggio INPS 1895 del 16 giugno fa felici gli italiani, l’ISEE è stato ridotto togliendo Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato in automatico.

Correte sul sito dell’INPS a controllare la DSU precompilata, sono state tolte le somme dei Buoni Fruttiferi Postali, Libretti di Risparmio e Titoli di Stato secondo le nuove disposizioni. Ora si potrà inviare la Dichiarazione e abbassare l’ISEE senza dover rimettere mano in modo autonomo.

Da maggio i contribuenti hanno avuto la possibilità di compilare nuovamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il ricalcolo dell’ISEE togliendo Buoni e Titoli di Stato. Molti cittadini per timore di commettere errori non hanno seguito questa procedura preferendo restare con il vecchio valore dell’Indicatore calcolato nei primi mesi del 2024.

Se dalla simulazione resa disponibile sul sito dell’INPS, poi, l’ISEE risultava abbassato di poco a maggior ragione i contribuenti hanno rinunciato a togliere gli strumenti di risparmio per ottenere un nuovo conteggio. Ora, però, tutto è più semplice perché il servizio di presentazione della DSU precompilata è stato implementato con il nuovo sistema di calcolo e, dunque, la somma che apparirà sarà già al netto dei Titoli di Stato, dei Libretti e Buoni Postali.

La nuova DSU precompilata senza Buoni e Titoli di Stato

Il nuovo importo relativo al patrimonio mobiliare presente sulla DSU precompilata è già al netto dei Buoni Postali e Titoli di Stato fino a 50 mila euro per ogni nucleo familiare. Il riferimento è agli strumenti di risparmio in possesso al 31 dicembre 2023 dal contribuente e dai suoi familiari, maggiorenni e minorenni. L’obiettivo dell’INPS è stato quello di semplificare la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica – si legge nel messaggio – in modalità precompilata dal 16 giugno 2025.

I quadri relativi al patrimonio mobiliare sono stati aggiornati e precompilati con i valori al metto dell’esclusione stabilita, ricordiamo, dalla Legge di Bilancio 2024. Il quadro di riferimento, nello specifico, è FC2, sezione I e II del Modulo FC.1 della DSU. Per i Libretti postali la riduzione è stata effettuata anche sui valori indicati nel campo Giacenza media dello stesso Quadro. La riduzione è stata applicata con ordine di priorità sia con riferimento ai membri del nucleo familiare che della tipologia di strumenti di risparmio.

L’ordine di priorità per i componenti è il seguente

dichiarante,

componenti del nucleo diversi da dichiarante in ordine decrescente per età,

genitore non coniugato e non convivente.

Per quanto riguarda la tipologia di rapporti finanziari l’ordine di priorità di cui ha tenuto conto la riduzione considerando il limite di 50 mila euro è