Lo diceva anche Shakespeare, questo prodotto potenzia il ricordo: ecco come farne uso

Questo prodotto potenzia il ricordo da sempre, ecco come rendere la memoria infallibile senza spendere un euro!

La memoria è una facoltà delle mente essenziale, archivia i ricordi ed è alla base di ogni attività umana. Senza il ricordo non solo non ci si emoziona più, ma diventa davvero difficile riuscire a vivere il quotidiano anche davanti le attività più semplici. Molti sono soltanto smemorati e non hanno patologie, quindi possono trarre rimedio dal prodotto che potenzia il ricordo, lo diceva anche Shakespeare!

Essere smemorati è ovviamente totalmente differente dall’avere una patologia come l’Alzheimer o la demenza senile, due delle tante malattie che deteriorano la facoltà della mente all’avanzare dell’età, e che rendono praticamente impossibile proseguire con una vita in piena autosufficienza.

Per cui è fondamentale riconoscere che questo prodotto potenzia il ricordo, ma non è una soluzione a malattie di questa importanza che invece necessitano del sostegno di specialisti del settore.

Il prodotto in questione è un asso nella manica invece per chi è distratto e vorrebbe ricordare meglio le cose. Un antidoto contro ritardi o mancati compiti portati a termine, lo diceva anche lo scrittore!

Il miglior modo per utilizzare il prodotto che potenzia il ricordo

Shakespeare lo faceva dire proprio ad un suo personaggio, Ofelia di Amleto. Questo perché il prodotto che potenzia il ricordo fa parte di una branca molto interessante, non medica, ma dedita al benessere non scientifico, dell’aromaterapia. Gli odori nel passato e tutt’oggi, vengono impiegati per trattare disturbi lievi.

Precisato che non si tratta né di un farmaco, né di una scienza esatta, bisogna scoprire la potenza di questa tecnica. L’aromaterapia sfrutta le proprietà degli odori per modificare le percezioni umane, e alcune ricerche scientifiche avrebbero dimostrato che delle metodologie potrebbero avere degli effetti importanti.

Diceva Ofelia «Ecco del rosmarino, questo è per il ricordo!». L’aroma sarebbe utilizzato dagli anziani senza le patologie gravi sopra indicate, per ricordare meglio le cose. Un rimedio naturale che non si può sostituire ai farmaci, e la cui ricerca inglese ne evidenzia le potenzialità.

Lo studio fatto su 150 over 65 suddivisi in due gruppi ha determinato che il primo sottoposto all’odore del rosmarino differentemente dal secondo, ha risposto meglio ai test di memoria prospettica, cioè quelli proiettati a cosa da fare.

Ad esempio, gli è stato chiesto di cambiare una procedura davanti un particolare evento. Inoltre, hanno fatto anche un test dell’umore, dimostrando di essere più lucidi. Quindi, se si è studenti sotto esame, un infuso di rosmarino, è l’ideale!

Lo studio della Northumbria University conferma che la tisana al rosmarino, sia il massimo, tanto che nel Regno Unito è un trend tra i giovani. Per alcuni ciò succede perché probabilmente ci sono degli input olfattivi del cervello che ne stimolano il funzionamento.

Ma come si fa la tisana dello studente? Portare a ebollizione mezzo litro d’acqua, raggiunto lo stato inserire un rametto di rosmarino, e lasciare cuocere per 5 minuti. Dopodiché versare tutto in tazza!