Infortunio per l’attrice de Il Paradiso delle signore: “40 giorni bloccata su un letto”

L’amatissima attrice de Il Paradiso delle signore ha raccontato, nei giorni scorsi, in un messaggio Instagram di aver subìto un infortunio.

Il Paradiso delle signore è una soap opera italiana che ha esordito su Rai Uno nel 2015 in prima serata. In seguito, a partire dalla terza stagione, la Rai ha deciso di spostarla in daytime dove da allora va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 circa. A maggio 2024 si è conclusa la nona stagione con numerosi colpi di scena, come la partenza di alcuni personaggi principali, mentre alla fine dello stesso mese sono iniziate le riprese della nuova.

Gli attori sono al momento sul set e stanno registrando nuove scene che andranno in onda nel corso della decima stagione che tornerà in onda a partire da settembre 2025. Intanto una delle attrici più amate della soap, nei giorni scorsi ha riportato un messaggio sul suo canale Instagram, in cui ha raccontato di aver subìto un infortunio e di essere stata costretta a stare a letto per circa 40 giorni.

Il Paradiso delle signore, incidente per l’attrice: sui social racconta cosa le è successo

Negli ultimi giorni l’attrice de Il Paradiso delle signore, Ilaria Maren, ha riportato un messaggio sui social che ha fatto preoccupare i fan. Ha fatto sapere soltanto adesso, a distanza di mesi, di essere stata vittima di un incidente che l’ha costretta a stare a letto per un lungo periodo. Nella soap opera interpreta il personaggio di Delia e soprattutto nella nona stagione è stata particolarmente al centro dell’attenzione per il suo rapporto con Botteri.

Sulla sua pagina personale ha pubblicato un post, con una serie di foto, in cui ha mostrato che cosa le è successo: “Lo scorso gennaio mi sono rotta tre ossa del piede destro e da lì sono iniziati 40 giorni da incubo, bloccata su un letto”. Ilaria ha raccontato di aver subìto un infortunio- non ha specificato esattamente come sia accaduto- e di essersi rotta tre ossa del piede destro. Per questo è stata costretta a stare a letto.

Ha ricominciato pian piano a camminare dopo diverse settimane con il tutore e dopo due giorni ha intrapreso un viaggio lungo un mese: “Il 6 marzo ho ricominciato pian piano a camminare con il tutore ma senza stampelle. Due giorni dopo mi sono messa uno zaino sulle spalle e sono partita per un mese in Indonesia. Un viaggio che mi ha segnato per sempre”. L’attrice ha spiegato di aver viaggiato per un mese in Indonesia e ciò che ha vissuto l’ha segnata per sempre: “Un saluto ai medici che mi hanno detto che non potevo farlo”, ha concluso.