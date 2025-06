I tuoi capelli non si allungano mai? Prova questo ingrediente naturale e avrai una chioma folta molto presto – viagginews.com

Per far allungare i tuoi capelli più velocemente puoi usare questo ingrediente naturale: la tua chioma sarà subito più folta.

Con il passare degli anni, man mano che cresciamo o invecchiamo, i nostri capelli possono smettere di crescere o farlo molto lentamente. Anche se ci sono tanti prodotti che possiamo usare per stimolare la crescita, anche da acquistare in farmacia, cosa c’è di meglio dei rimedi naturali?

Infatti, ti basta usare un solo ingrediente naturale che hai già in casa, per stimolare i follicoli piliferi del cuoio capelluto e sfoggiare subito una criniera folta e radiosa. Non è quindi una missione impossibile e potrai accelerare la crescita dei capelli molto facilmente.

Come far allungare i tuoi capelli con un ingrediente naturale

Le cause per cui i capelli non crescono più andrebbero indagate con dei professionisti ma, nella maggior parte dei casi, esistono dei rimedi casalinghi naturali per stimolare i follicoli piliferi.

Una delle soluzioni naturali più usata è legata all’applicazione dell’olio di ricino, che viene estratto da un arbusto noto come Ricinus communis e ha importanti benefici per i capelli. Infatti questo contiene acido ricinoleico che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto e a rafforzare i follicoli piliferi. Inoltre, riduce la rottura e rende più forti le fibre capillari.

Contiene anche vitamina E che ha proprietà idratanti, rigeneranti e antinfiammatorie. Usarlo è facilissimo ma bisogna considerare che è un olio molto denso, quindi per essere più facile da applicare andrebbe mescolato ad olio cocco o di jojoba. Applicare la miscela sulle mani, strofinare per riscaldare e massaggiare il cuoio capelluto con le dita.

Procedere ad applicarlo dalla radice fino alle punte effettuando dei delicati massaggi in modo che l’olio penetri nelle fibre capillari. Avvolgere i capelli con un fazzoletto di seta o una cuffia da doccia e lasciar agire l’olio di ricino. Lavare i capelli in profondità con lo shampoo consueto per rimuovere la miscela di olio. Usare un asciugamano per rimuovere delicatamente l’acqua in eccesso dai capelli, tamponando e non strofinando.

Evitare di utilizzare oggetti per lo styling termico subito dopo il trattamento. L’olio di ricino deve rimanere applicato nei capelli dai 30 ai 40 minuti e poi effettuare lo shampoo. Molte persone usano applicarlo per tutta la notte, quindi anche questa è una strada percorribile.