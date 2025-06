Avevo dei biscotti che stavo per scadere, così ho preparato questo squisito dolcetto: non ho accesso nemmeno il forno

Questo dolcetto è perfetto per l’estate, non serve accendere il forno e in pochi minuti sarà pronto per essere gustato: servono solo dei biscotti.

Ora il caldo sembra essere arrivato, con temperature anche abbastanza importante, la sola idea di accendere il forno sembra essere una vera e propria follia. Tuttavia, non si potrà di certo smette di cucinare, ma come alternativa si potrà optare per delle ricette fresche e golose, perfette per non dover stare troppo tempo ai fornelli.

In cucina la fantasia e le idee di certo non mancano e se la voglia improvvisa di dolce ci assale, non bisogna fare altro che assecondarlo. Ecco che quindi, cade a pennello questa freschissima ricetta da preparare in pochi minuti e che non prevede nemmeno che si utilizzi in forno. Facile, veloce e gustosa, questa torta di pavesini e nutella deve essere assolutamente provata.

Torta pavesini e nutella: il dolcetto fresco e goloso da fare con i biscotti

La torta di pavesini e nutella è una ricetta semplicissima che avrà questi particolari biscotti come protagonisti. L’idea perfetta per chi vuole preparare un dolcetto sfizioso, ma non ha intenzione di passare ore in cucina o di accendere il forno. Ecco che quindi, con questa ricetta si potrà gustare un dolce fresco, veloce e saporito.

Ingredienti per 6 persone:

6 pacchetti di Pavesini

350 ml panna da montare fredda da frigo

12 cucchiai Farina di cocco

Nutella

Latte (per la bagna)

Procedimento:

In una ciotola versare la panna e montarla per bene Aggiungere la farina di cocco poco alla volta, a pioggia, mescolando con una spatola Sciogliere la nutella a bagnomaria o al microonde per renderla più morbida Preparare la pirofila per comporre la torta Spalmare un po’ di crema sul fondo Bagnare i pavesini velocemente nel latte e disporli sul fondo della pirofila Aggiungere la panna aiutandosi con un cucchiaio e stendetela con una spatola Aggiungere la nutella con un cucchiaio o una forchetta, distribuendola su tutto lo strato Spolverizzare con farina di cocco e procedete alternando gli strati fino ad ultimare tutti gli ingredienti.

Ora non resta che riporre la pirofila in frigo per almeno un’ora, dopodiché sarà pronta per essere tagliata a fette e gustata. Così buona, che finirà in un attimo.