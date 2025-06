“Aggiungi la tua email”, il messaggio WhatsApp cosa nasconde?

“Aggiungi la tua email”, il messaggio proviene da WhatsApp ma bisogna necessariamente seguire quanto indicato?

Gli utenti WhatsApp stanno ricevendo un messaggio da parte dell’account ufficiale dell’app di messaggistica in cui vengono invitati ad aggiungere un indirizzo e-mail di sicurezza sull’account. Un consiglio o un obbligo? Volendo procedere quali sono i passaggi da seguire?

Capiamo bene come quando arrivi un messaggio sospetto e non attesa possano nascere dubbi sulla sua autenticità. Siamo talmente abituati a ricevere ogni tipo di tentativo di truffa via sms, email, chat WhatsApp che nascono sospetti anche quando il mittente sembra effettivamente un ente o un’app ufficiale. Nel caso del messaggio sull’aggiunta di un indirizzo email non bisogna spaventarsi se arriva tramite il nuovo account WhatsApp che si ha tra i contatti.

La comunicazione è un modo per informare gli utenti della possibilità di aumentare la sicurezza dell’account. Dopo un primo messaggio sull’impostazione di un PIN per impedire a terzi di accedere all’account WhatsApp avvalendosi della verifica in due passaggi, un secondo messaggio sulla crittografia end-to-end e un terzo sulle chat vocali nei gruppi, in questi giorni sta arrivando una nuova comunicazione.

Perché associare l’email all’account WhatsApp

“Rendiamo il tuo account ancora più sicuro” con queste parole viene introdotto il video spiegazione sull’aggiunga dell’email all’account per una maggiore sicurezza. La procedura per compiere l’associazione prevede di entrare in “Impostazioni”, “Account” e di indicare l’indirizzo di posta elettronica che non sarà visibile agli altri. Poi si dovrà inserire il codice di sei cifre nella schermata che apparirà.

Questo codice di verifica si recuperare sull’email prima registrata. Dopo aver verificato l’indirizzo mail si sarà aggiunto un ulteriore livello di sicurezza e si avrà la certezza di poter recuperare l’account. “Se dovessi aver bisogno di registrare nuovamente il tuo numero di telefono potrai usare l’indirizzo e-mail verificato per accedere nuovamente al tuo account” si legge sul sito web del Centro di Assistenza WhatsApp. I passaggi saranno indicati nell’email inviata dall’app di messaggistica. Se non si dovesse registrare l’email in fase di registrazione si potrà procedere successivamente all’interno delle impostazioni.

La procedura si può svolgere solo da smartphone e non da WhatsApp Web. Richiede pochi passaggi e le istruzioni guideranno nell’iter seppur sia molto semplice. Se volete aumentare il livello di sicurezza e indicare un’email utile qualora si dovesse recuperare l’account WhatsApp, quando arriverà il messaggio basterà cliccare su “Inizia”. Ricordiamo che l’account ufficiale dell’app di messagistica è quello con la spunta blu accanto, diffidate di qualsiasi altro contatto.