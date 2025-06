Vacanze 2025, cambiano le Leggi: tre cose che devi sapere prima di partire per evitare sanzioni

In partenza per le vacanze? Allora devi assolutamente conoscere tre novità: tre cose che si sono sempre fatte, da quest’anno sono vietate. Pesanti sanzioni per i trasgressori.

Tra Leggi e nuovi divieti dell’ultimo minuto, non si può stare del tutto tranquilli nemmeno in vacanza. Infatti cose che fino all’anno scorso erano ammesse senza alcun tipo di problema, all’improvviso diventano passibili di multa. E le multe, quest’anno, non saranno affatto leggere.

Molti di noi si apprestano già a partire se non per le vacanze vere e proprie, quantomeno per qualche breve weekend di relax al mare. Ma il relax potrebbe durare meno del previsto ed essere interrotto da una fitta pioggia di sanzioni se non si conoscono le nuove regole e i nuovi divieti.

Da quest’anno, infatti, saranno vietatissime tre cose che, tutto sommato, si sono sempre fatte. Magari non erano viste di buon occhio ma nessuno ha mai dovuto sborsare 500 euro per aver fatto quello che vi diremo di seguito. Nel prossimo paragrafo vediamo quali sono i 3 divieti che ci accompagneranno in questa lunga estate.

Vacanze: pesanti sanzioni se fai queste tre cose

Sei in partenza per le vacanze o anche solo per un fine settimana di relax? Se vuoi davvero rilassarti e divertirti ed evitare di tornare con il portafoglio svuotato, allora devi conoscere questi tre nuovi divieti altrimenti rischi sanzioni pesantissime e, in certi casi, persino la reclusione in carcere.

Stai aspettando in auto tua moglie che è andata a fare compere, hai posteggiato e, per non morire di caldo sotto il sole, tieni il motore acceso in modo da poter tenere in funzione l’aria condizionata. Che c’è di strano? Lo abbiamo sempre fatto tutti. Bene ora non potremo più farlo, è vietatissimo per questioni di inquinamento. Chi verrà sorpreso con l’auto ferma con il motore acceso e l’aria condizionata accesa, si prenderà una sanzione che potrebbe arrivare fino a 444 euro.

In alcune città – fortunatamente non tutte – è vietatissimo camminare sul lungomare in bikini o a torso nudo. Anche se sei a 20 metri dalla spiaggia e dal tuo lettino e sei salita un attimo sul lungomare per prendere un gelato o una bottiglietta di acqua, ti devi, quantomeno, mettere degli shorts o la multa potrebbe arrivare fino a 500 euro. Dunque informati sulle regole del Comune in cui andrai in villeggiatura.

Il terzo divieto è il più importante da conoscere in quanto chi trasgredirà rischia persino il carcere. Vietatissimo tenere ombrelloni, lettini o asciugamani in spiaggia per conservare il proprio posto per il giorno dopo: la spiaggia è luogo pubblico e se lo fai puoi essere accusato di occupazione abusiva. In questi casi si rischia il carcere fino a sei mesi e una sanzione fino a 516 euro.