Trasloco troppo caro? Risparmia seguendo questi dieci consigli

Il trasloco costa caro ma con alcuni pratici consigli è possibile risparmiare molti soldi. Vediamo cosa tenere a mente.

Cambiare casa significa spostare tutti i propri beni da un luogo all’altro. Per farlo bisogna chiamare ditte specializzate capaci di smontare i mobili senza fare danni. Il costo varia in base alla distanza, al volume dei beni da trasportare, al tipo di servizi richiesti. Si va da poche centinaia di euro fino a superare i 2 mila euro.

Il trasloco è un evento complesso che scatena sentimenti contrastanti. Cambiare casa, a volte città significa iniziare un nuovo percorso e per quanto si possa essere entusiasti all’idea del cambiamento si può contemporaneamente avvertire timore e nostalgia per una vita che non tornerà più. Emozioni che vanno accettate e gestite anche perché il lavoro da fare è tanto.

Ci sono gli oggetti da mettere negli scatoloni, i mobili da svuotare, la ditta dei traslochi da contattare. A tal proposito bisogna sapere come muoversi per risparmiare il più possibile. Il primo consiglio è valutare attentamente le proprie esigenze. Si potrebbe riuscire ad organizzare il trasloco fai da te oppure la ditta è necessaria? La risposta dipenderà da quanti mobili vanno spostati, quando è distanza la nuova abitazione e il budget a disposizione.

Ecco come risparmiare sul trasloco

La pianificazione è fondamentale per risparmiare sul trasloco. I costi devono essere calcolati nel dettaglio valutando imballaggio, trasporto, eventuale noleggio di un furgone o assunzione di professionisti. Prima si fissa il budget a disposizione poi si prenderanno le decisioni chiedendo preventivi delle spese. Non affidatevi ad una ditta a caso, se questa risultasse la scelta finale. Consultate le recensioni degli altri clienti e valutate la qualità del servizio.

Cercate di ridurre il più possibile il volume dei beni da traslocare. Eliminate ciò che non serve o non usate da tempo immemore. Smaltite personalmente mobili o vecchi materassi portandoli all’isola ecologico del Comune di residenza oppure contattando il servizio comunale per il ritiro degli oggetti ingombranti. Gli oggetti più piccoli, poi, portateli voi stessi nella nuova casa in modo tale da ridurre i costi della ditta specializzata. La pianificazione riguarda anche il periodo del trasloco.

Ci sono tariffe differenti nella bassa stagione, informatevi prima di definire una data. Usate, poi, strategie di imballaggio efficaci per ridurre costi e massimizzare spazi ed efficienza. Gli scatoloni devono essere di varie dimensioni, pratici e in buone condizioni. Proteggete gli oggetti fragili e segnate gli scatoloni che li contengono per posizionarli in cima ad una pila.