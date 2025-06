Temptation Island, l’indiscrezione fa tremare: coppia fake nella nuova edizione – viagginews.com

A poche settimane dall’inizio di Temptation Island, emerge il rumor che lancia l’allarme ai fan: l’esperta di gossip rivela che una delle coppie nasconde un segreto.

La programmazione estiva di Mediaset è entrata ormai nel vivo e si prepara ad accogliere nei palinsesti della prima serata uno degli show più attesi dell’anno. Filippo Bisciglia inaugurerà la nuova edizione di Temptation Island giovedì 3 luglio.

Il famoso “viaggio nei sentimenti” arriva su Canale 5 preceduto da settimane di rumor e indiscrezioni, che hanno permesso di conoscere qualche anticipazione sulle puntate inedite. Una su tutte il cambio della location, che segna una nuova era per il reality dell’amore.

Dopo la chiusura dello storico Is Morus Relais in Sardegna, Temptation Island trasloca in Calabria. A fare da scenario ai tormenti dei protagonisti sarà infatti il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina. Ma il più grande fermento ruota attorno alle coppie che decideranno di mettere alla prova il loro rapporto, delle quali le identità sono state a poco a poco rivelate.

Attraverso gli spezzoni televisivi, è stato possibile scoprire qualche dettaglio su Lucia e Rosario, Sarah e Valerio, Maria Concetta e Angelo, Valentina e Antonio, Sonia B. e Simone ed infine Sonia M. e Alessio.

Saranno tante le dinamiche che si innescheranno tra di loro, ma qualcosa inizia a far tremare il cast già prima dell’inizio del programma. Una fonte ha rivelato che una delle coppie starebbe ingannando il pubblico.

“Tutto pianificato”: la spifferata sulla coppia di Temptation Island

Temptation Island crea un grande coinvolgimento nel pubblico a casa che inevitabilmente, si interessa alla vita reale dei suoi protagonisti. Le coppie scelgono di raccontare le loro incomprensioni davanti alle telecamere ed innescano dunque, la curiosità dei fan sul loro rapporto.

I social diventano il mezzo attraverso il quale chi conosce in maniera più diretta fidanzati e tentatori diffonde notizie su di loro. Quest’anno il gossip si è mobilitato ancor prima che la nuova stagione venisse trasmessa. É successo in particolare quando una delle coppie è stata presentata, sollevando molti dubbi.

L’esperta di gossip Deianira Marzano è intervenuta condividendo un rumor rivelato da un utente anonimo su Lucia e Rosario. Lei di Modena, lui trasferito a Milano, sono fidanzati da due anni. Il motivo della partecipazione sarebbe la volontà di Lucia di convivere, una richiesta che lui per il momento preferisce non accontentare.

Secondo qualcuno però, la loro partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia altro non sarebbe che una pura strategia per ottenere la popolarità. “Conosco questa coppia, si è messa d’accordo prima di entrare”, ha riferito aggiungendo ulteriori dettagli.

“Hanno pianificato tutto: lui doveva fare il “tentato”, lei la “ferita”. Tutto per farsi seguire e arrivare ai brand. Se solo sapessi cosa si sono detti prima di partire”, ha continuato il testimone. Nessuna replica per ora giunge dai diretti interessati, che molto probabilmente non sono autorizzati ad esprimersi attraverso i social durante la messa in onda dello show.

Soltanto la prima dunque, di una serie di segnalazioni che probabilmente mireranno a fare chiarezza sui personaggi che comporranno il nuovo cast di Temptation Island.