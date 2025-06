La notte nel cuore, trame 22 giugno: l’arresto sconvolge soprattutto lei

La notte nel cuore, le trame per la puntata di domenica 22 giugno: cosa succederà nel nuovo appuntamento con la serie turca?

Anche questa domenica è previsto un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, ennesima serie tv turca che, da qualche tempo, sta intrattenendo il pubblico di Canale 5 in prima serata. I risultati de La notte nel cuore, al momento, sono ottimi: lo scorso 15 giugno ha vinto la serata degli ascolti tv, con circa 1.878.000 spettatori e un totale del 14.9% di share.

Proprio per questo, a partire dalla prossima settimana, Mediaset ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con la serie: oltre che di domenica, La notte nel cuore andrà in onda anche di venerdì sera, come conseguenza della sospensione di Tradimento.

Ovviamente, la speranza di Mediaset è che il doppio appuntamento possa giovare ancora di più agli ascolti. Ma cosa succederà nell’appuntamento previsto per domenica prossima? Ecco alcune anticipazioni sulle trame, l’arresto è veramente sconvolgente e avrà delle importanti conseguenze.

La notte nel cuore, le anticipazioni del 22 giugno: Nuh arrestato con l’accusa di omicidio

Stando alle anticipazioni per le trame della prossima puntata di La notte nel cuore, in onda in prima serata su Canale 5 domenica 22 giugno, Cihan sarà piuttosto amareggiato dal tradimento subito da Esat, il suo fratellastro, e cercherà un modo per vendicarsi e colpirlo; gli chiederà di gestire un’azienda automobilistica, ma in realtà il suo scopo è quello di metterlo in difficoltà e mostrare a tutti quanti limiti ha a livello professionale. Illudendo di dargli una possibilità, quindi, finirà alla fine per prendersi la sua vendetta.

L’evento sconvolgente della puntata del 22 giugno riguarda però Nuh, che verrà arrestato con l’accusa di omicidio: Melek sarà sconvolta da quanto successo e cercherà di battersi per dimostrare la sua innocenza. Angosciata per la detenzione in carcere di Nuh, Melek confiderà le sue preoccupazioni a Cihan, che non mancherà di offrirle supporto con l’obiettivo di dimostrare l’innocenza di Nuh.

Nel frattempo, Sumru vivrà una situazione di grande difficoltà con i figli appena ritrovati: la donna si impegnerà per riconquistare la loro fiducia, cercando di ristabilire un rapporto sereno, ma il suo compito non è per nulla facile. In quale direzione porteranno le trame, gli eventi che vedremo in onda domenica 22 giugno? Un appuntamento tutto da non perdere, in attesa che La notte nel cuore raddoppi le puntate anche con la serata del venerdì sera.