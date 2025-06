Dove si trova l’atelier (meraviglioso) di Damiano Carrara: non puoi non passarci

Una splendida e golosa tappa da fare durante il proprio viaggio: ecco dove trovare l’incredibile atelier di Damiano Carrara.

Toscano classe ’85, Damiano Carrara è ormai da diversi anni un volto noto della nostra televisione, avendo avuto modo di mettersi in mostra in vari programmi culinari, in particolar modo dedicati alla pasticceria: dopo aver effettuato vari lavori, si avvicina al mondo della ristorazione facendo il barman, ma è come pasticcere che trova il successo e la felicità.

Grazie alla partecipazione, nel 2015, al talent show statunitense Spring Baking Championship, trasmesso da Food Network, inizia ad entrare anche nel mondo della televisione, arrivando ad essere chiamato come giudice, parallelamente alla sua attività da pasticcere lontano dai riflettori della tv. Nel 2017 viene scelto come giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno, iniziando a farsi notare anche sul piccolo schermo italiano.

Da lì in poi, ha preso parte a programmi come Junior Bake Off Italia, Cake Star – Pasticcerie in sfida, Ricette di un sognatore, Bake Off Italia – All Stars Battle, Fuori menù, Tarabaralla – Finché c’è dolce c’è speranza, Casa Carrara – dolci in famiglia e anche È sempre mezzogiorno!, dove dal 2023 è ospite ricorrente

Nel 2024 parte col fratello per l’undicesima edizione di Pechino Express, che lo vede tra l’altro vincitore. Ad oggi, data la popolarità acquisita, vanta sui social più di 1,3 milioni di follower. In tv, come detto, lo vediamo spessissimo: ma dove si trova il suo atelier, per poter assaggiare i suoi dolci? Una tappa da aggiungere al proprio itinerario di viaggio!

L’atelier di Damiano Carrara si trova proprio qui: una tappa da aggiungere

Come detto, Damiano Carrara (nonostante il periodo di formazione negli Stati Uniti) è nato a Lucca: non poteva non essere quindi nella sua città l’atelier dedicato alle sue meraviglie di pasticceria. L’Atelier Damiano Carrara si trova poco fuori le mura di Lucca, ed è aperto sei giorni su sette con diversi orari.

Da martedì a giovedì, il negozio è aperto dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30, mentre sabato e domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Qui è possibile toccare con mano (e con le papille gustative!) l’arte della pasticceria italiana, per dei prodotti che possono essere anche ordinati a domicilio.

Una piccola curiosità sullo chef Damiano Carrara: nella scorsa edizione di Lucca Comics & Games, importantissima manifestazione per la città, è stato protagonista con la realizzazione di un’incredibile scultura di cioccolato dedicata a Dungeons & Dragons.