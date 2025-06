Con questo caldo ci facciamo un bel carpaccio per secondo? Provalo in questa versione e senti che delizia

Un carpaccio di manzo fresco e veloce è perfetto per queste giornate di caldo afoso: con questa ricetta sarà ancora più delizioso.

C’era chi lo aspettava con ansia e finalmente è stato accontento, il caldo è finalmente arrivato e si è fatto sentire già con tutta la sua prepotenza. Temperature ben oltre la media stagionale hanno abbracciato l’intera penisola in questi giorni e l’afa non è di certo mancata. E ora che la colonnina del mercurio è così alta, la sola idea di dover passare ore ai fornelli non è di certo contemplabile.

Ecco perché non appena il caldo si fa sentire, i fornelli possono anche andare ufficialmente in ferie o almeno non verranno più utilizzati come prima. Al posto di quei piatti caldi, pesanti e con una cottura lunga, si andranno a preferire pasti freschi, leggeri e che si preparano in un attimo, senza nemmeno bisogno di mettere una pentola sul fuoco.

Carpaccio di manzo, prepariamolo così e sarà perfetto per le cene d’estate

Sono tantissime le preparazioni che si potranno portare in tavola in estate e che andranno, degnamente, a sostituire i grandi classici invernali. Oggi nello specifico, andremo a mostrare come realizzare in pochissimi minuti, un delizioso carpaccio di manzo, con rucola e scaglie, così buono, da non poterne più fare a meno. Una ricetta velocissima, perfetta per chi ha davvero poco voglia di cucinare qualcosa.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di filetto di manzo

100 g di rucola

100 g di scaglie di parmigiano

100 ml di olio extravergine d’oliva

70 g di limone

Sale

Pepe

Procedimento:

Per preparare il carpaccio di manzo con rucola e grana incominciare con la salsa citronette. Spremere quindi i limoni e versare il succo filtrato in una ciotola Aggiungere l’olio, il sale, il pepe e con una frusta a mano emulsionare fino ad ottenere un composto omogeneo Una volta che la citronette sarà pronta, tenerla da parte Nel frattempo sistemare la rucola su un piatto da portata, distribuendola in maniera uniforme Tagliare la carne a fettine molto sottili con l’aiuto di una affettatrice e sistemarla sulla rucola Aggiungere anche le scaglie di parmigiano Infine, irrorare con la citronette fatta in precedenza

Ed ecco che il carpaccio di manzo è già pronto per essere servito e gustato in tutta la sua incredibile freschezza.