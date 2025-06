Roma come non l’hai mai vista: cinque parchi acquatici per ritrovare il piacere dell’estate – viagginews.com

Roma offre numerosi parchi acquatici in cui rifugiarsi durante l’estate. I bambini potranno divertirsi sugli scivoli e gli adulti concedersi un bagno rinfrescante.

Roma, in estate, si trasforma in un forno da cui è impossibile scappare. Le strade diventano infuocate, le zone d’ombra scarseggiano e ogni singola uscita appare come un supplizio. Per i residenti, non è facile resistere a tutto questo. Le cose sono ancora più difficili per i turisti che non sono abituati all’afa crescente.

La città eterna, ad ogni modo, offre anche delle piccole fughe dalla quotidianità. Nei suoi dintorni, infatti, sorgono dei parchi acquatici divertentissimi, adatti a tutta la famiglia. Rappresentano l’occasione perfetta per trascorrere una giornata tra risate, tuffi, scivoli e bagni rinfrescanti. Questi cinque sono particolarmente apprezzati.

Parchi acquatici a Roma, dove andare se si vuole stare al fresco: cinque opzioni da non perdere

Il caldo si sta già facendo sentire con tutta la sua potenza. Le persone sono preoccupate perché non sanno che cosa aspettarsi nei prossimi mesi. Il timore è che le temperature possano salire fino a superare il record raggiunto durante lo scorso anno. Trovare un po’ di pace, in simili circostanze, è difficile. Anche i turisti lamentano di non riuscire a dormire di notte a causa dell’afa.

Per prendersi una pausa da tutto questo, è possibile visitare uno dei molteplici parchi acquatici presenti nel territorio. Si trovano tutti nella capitale o nelle aree circostanti. I dettagli sono studiati alla perfezione, proprio per offrire un’esperienza divertente e rigenerante ai suoi visitatori. È facile avere l’imbarazzo della scelta, ma questi cinque sono tra i più gettonati.

Ecco di quali si sta parlando: