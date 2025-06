Puoi visitare i fiordi rimanendo in Italia: in pochi lo sanno ma nell’Adriatico c’è il fiordo segreto più a sud d’Europa

Non c’è bisogno di andare in Nord Europa per ammirare i fiordi. In pochissimi lo sanno, ma a due passi da noi c’è il fiordo più a Sud d’Europa.

Sappiamo tutti molto bene che vogliamo ammirare un fiordo e passeggiare per i villaggi che li costeggiano bisogna andare in Norvegia e in generale nei Paesi più a Nord dell’Europa. In realtà però non è del tutto vero, fiordi esistono anche in regioni del Sud e a pochi passi da noi, nell’Adriatico, c’è quello più a sud d’Europa.

Il fiordo è un’insenatura marina, stretta e lunga, che si forma generalmente in valli glaciali sommerse dall’acqua. Per questo motivo sono uno scenario tipico della Norvegia, lingua da cui deriva anche il termine stesso: “fjiord” in norvegese significa approdo o luogo dove si viaggia.

Queste insenature sono il risultato dell’azione dei ghiacci che nel tempo hanno scavato la roccia, creando le valli poi invase dall’acqua; non a caso il fiordo è caratterizzato da montagne a strapiombo sul mare, solitamente molto profondo. E se vi dicessimo che non c’è bisogno di andare così lontane per vederne uno? A pochi passi da noi, proprio nell’Adriatico, c’è quello che è considerato il fiordo più a sud del continente.

Il fiordo più a sud d’Europa, si trova in Montenegro

Si chiama fiordo di Cattaro e si trova proprio di fronte le coste italiane. Siamo in Montenegro ed è lungo le coste dell’ormai rinomata e amatissima dagli italiani costa dalmata che si può ammirare il fiordo più a sud d’Europa.

Si tratta delle Bocche di Cattaro o Kotor e proprio come in qualsiasi fiordo che si rispetti, ci sono alte montagne -che possono raggiungere i 2mila metri- mentre la baia si insinua profonda nell’entroterra, creando a sua volta un labirinto di insenature e piccoli porti collegati tra loro attraverso canali.

Un vero e proprio fiordo norvegese ma nel cuore del Mediterraneo. Un luogo di una bellezza e importanza storica che ha portato l’UNESCO a dichiarare le Bocche di Cattaro patrimonio dell’umanità. Lungo la costa ci sono poi cittadine affascinanti come Kotor appunto, roccaforte medievale, ma anche Perast con bellissime chiese barocche e isole artificiali.

Come raggiungere questo fiordo per visitarlo? Ci sono diversi modi, in realtà; seppur caratterizzata da una strada stretta e tortuosa si può raggiungere questo punto di costa anche in macchina. Qui ovviamente si fermano le navi da crociera che attraversano il Mediterraneo ed, infine, ci si può arrivare in aereo. L’aeroporto più vicino è quello di Tivat.