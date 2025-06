Netflix travolta dai tagli, pioggia di serie cancellate: è crisi? – viagginews.com

Il 2025 di Netflix è stato caratterizzato dall’arrivo di serie di successo e continuerà con l’arrivo di nuove stagioni di serie molto attese, ma nel mezzo ci sono stati numerosi tagli e serie che non avremo mai il piacere di vedere e giudicare.

Questo 2025 è stato già positivo per Netflix a livello finanziario e per gli abbonati a livello contenutistico. Se è vero che le big sono attese per la seconda parte dell’anno, periodo in cui assisteremo alla terza stagione di Squid Game, alla seconda di Mercoledì e alla quinta e conclusiva di Stranger Things, di contenuti di livello e piacevoli ce ne sono stati e anche di diverso tipo.

Di recente ad esempio abbiamo accolto la prima stagione di Dept Q, serie investigativa dal tono leggero che può contare su un’ottima scrittura dei personaggi e una buona trama, ma anche Ultima notte a Tremor, serie tv spagnola che unisce mistero e sovrannaturale, senza privarsi di dare uno sguardo approfondito sulla tematica importante dei disturbi mentali.

Questi sono solo due esempi di una produzione che punta sempre a innovare e consegnare agli abbonati qualcosa che valga la pena di essere visto. Si possono citare anche due esperimenti differenti, come ad esempio le nuove stagioni di due serie antologiche molto apprezzate come Black Mirror e Love, Death & Robot, o il debutto della prima stagione di Devil May Cry.

Insomma la prima metà del 2025 ha confermato che Netflix è una piattaforma che per quantità e varietà di contenuti non ha eguali. Sulla concorrenza magari è possibile trovare la singola serie di qualità maggiore – quella in grado di rimanere nell’immaginario collettivo più a lungo e di segnare nuovi standard per il genere di riferimento – ma la quantità e la cadenza delle uscite è decisamente inferiore.

Netflix ha cancellato già 5 serie in questa prima metà del 2025

Il segreto di cotanta abbondanza è legato alla filosofia produttiva della piattaforma. Netflix invita gli sceneggiatori e i produttori a presentare i propri progetti e premia spesso le idee che pur poggiando su stilemi e canoni di genere offrono una chiave di lettura o di svolgimento che sia originale.

Tale approccio porta anche a sostenere la produzione di serie tv a medio-basso budget, il cui concept può anche essere interessante, ma la cui realizzazione e la cui qualità complessiva non è esattamente di primo piano. In questi casi è il pubblico a decidere il destino di queste serie, se c’è un riscontro positivo la seconda stagione viene prodotta con maggiori risorse e qualità, altrimenti viene tagliata.

Quanto spesso accade? Ben più di quanto si possa immaginare, vi basti pensare che solo nei primi mesi di quest’anno Netflix ha già tagliato le gambe a cinque serie, alcune delle quali avevano anche ricevuto il via libera di massima per una continuazione, ecco quali sono: