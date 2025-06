Mai buttare i gambi del broccolo, ci prepari una ricetta anti-spreco a costo 0! Piace a tutti

La miglior ricetta con i gambi del broccolo, costo 0, ma soprattutto una bontà che mette tutti d’accordo.

Il potenziale della ricetta con i gambi del broccolo è sorprendente, perché non si tratta solo di una preparazione economica e facile, ma anche di una tecnica che mette d’accordo tutti i palati. Onnivoro, vegano o vegetariano che sia, tutti potranno mangiare senza rimanere morti di fame!

I gambi del broccolo tra i prodotti di scarto, sono senza ombra di dubbio tra i più anticipatici. Duri, senza una bella “faccia” perché appuntiti, e puzzolenti come il resto dell’ortaggio. Fino a qui, si conviene ad affermare che si tratti di qualcosa che non si vede l’ora di gettare nella spazzatura, ma anche i gambi possono avere una seconda vita.

Come se non bastasse, sono ricchi di sostanze nutrienti che fanno bene alla salute. Ad esempio, sono fonte di fibre, vitamina D e K, e proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi grazie alla presenza di solforano.

Come cucinarli?

Come utilizzare i gambi del broccolo con questa ricetta

L’aspetto più interessate è che i gambi del broccolo non sembreranno più tali alla fine della ricetta. Infatti, l’aspetto originario verrà del tutto modificato, divenendo il risultato finale troppo buono per non essere riproposto a cena! E quando ti chiederanno quanto hai speso? Potrai rispondere 0 euro con grande soddisfazione!

Come già accennato si tratta di una ricetta anti-spreco che mette tutti d’accordo, ecco gli ingredienti. C’è un motivo se va bene per tutti, sia nel gusto che… nell’aspetto finale!

Servono oltre i gambi del broccolo, 2 dovrebbero bastare e anche qualche foglietta, 1 panetto di tofu, va bene quello al naturale o comunque quello che si possiede, a cui si aggiunge 1 cucchiaio di semi di lino tritati, 3 cucchiai di pangrattato, e poi sale e olio q.b., e le spezie come la paprika dolce, e la farina di mais.

Il procedimento è semplice, basta cuocere a vapore i gambi del broccolo. Una volta ammorbiditi, si potrebbero anche fare bollire, si frullano nel mixer con tofu spezzettato, olio, sale, e paprika dolce. A questo si uniscono i semi di lino che vanno macinati, sono utilissimi per amalgamare il composto, e per ultimo serve del pangrattato.

Si mescola con energia, fino a creare un composto omogeneo, e si dà forma ai… nuggets di gambo di broccolo! Questi poi si passano nella farina di mais per diventare croccanti. Come cuocerli? Va bene sia forno che friggitrice ad aria, a 180° per 12 minuti dovrebbe bastare, ma va bene anche la padella a fuoco medio, con un filo d’olio, per qualche minuto.