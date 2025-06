Italia ostaggio dell’anticiclone anche a luglio, ma attenzione: ci saranno delle sorprese – viagginews.com

Secondo le prime proiezioni meteo riguardanti la prima decade di luglio, il clima del secondo mese d’estate sarà più o meno simile a quello dell’inizio di giugno, ma bisogna fare attenzione a possibili sorprese.

Se qualcuno avesse avuto un dubbio sulla possibilità che l’estate 2025 sarebbe andata avanti nel solco della tradizione più recente, i primi giorni di giugno hanno l’ha fugato. L’inizio dell’estate meteorologica è stata contrassegnata da un cambio netto dello scenario climatico rispetto alle settimane precedenti, con l’arrivo della stabilità meteo e delle temperature afose tipiche del periodo.

Fino ad una decina di anni fa giugno trascorreva in maniera tranquilla, era un mese di transizione in cui le piogge erano rare e le temperature cominciavano ad alzarsi gradualmente. Da 4-5 anni a questa parte invece giugno rappresenta una svolta netta verso l’estate torrida, con temperature subito superiori ai 30 gradi e spesso più vicine ai 40.

Il 2025 in tal senso non ha fatto eccezione, in media le massime si mantengono costantemente sopra i 30 gradi e ci sono giornate in cui le ondate di correnti calde provenienti dal Sahara infiammano l’atmosfera e portano il termometro a superare abbondantemente quelle che sono le medie consolidate da decenni di dati negli archivi meteorologici.

Viene da chiedersi adesso se anche luglio sarà caratterizzato da un clima così intensamente caldo e se le ondate d’aria africana saranno così centrali anche in quel periodo dell’anno. Le prime proiezioni ci danno una risposta non definitiva e certa, ma offrono comunque un indizio di ciò che ci aspetta e confermano i timori.

Luglio bollente come giugno, ma ci saranno sorprese

Secondo quanto emerso dagli ultimi aggiornamenti relativi alle proiezioni della prima decade di luglio, l’anticiclone africano continuerà ad essere dominante anche all’inizio del prossimo mese. Le mappe indicano che la figura barica principale di questo periodo si estenderà su tutto il suolo europeo, facendo da scudo all’arrivo di correnti più fredde dal Nord.

In una tale condizione generale, il clima sarà tendenzialmente soleggiato ovunque, con temperature che saranno di 3° superiori alle medie stagionali. Avremo dunque delle massime che si attesteranno sui 33-34 gradi e delle minime che supereranno i 23 gradi. In tale contesto non è escludibile che vi possano essere picchi di calore fino a 40 gradi in alcune giornate, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori.

Tale scenario non deve ingannare, non significa infatti che non vi possano essere delle giornate in cui assisteremo a dei break temporaleschi – anche intensi – proprio a causa del gran caldo. Come spesso accade d’estate, quando alla basse atmosfere c’è molto caldo e tanta umidità, basta una infiltrazione di correnti fredde per generare improvvisi e consistenti temporali.