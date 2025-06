Vuoi stare tranquillo in vacanza con i bimbi? Fai così e non rischierai più di perderli di vista. – (viagginews.com)

Non è insolito essere preoccupati quando si va in vacanza con i bambini, ma con questo trucco li potrai tenere sempre sotto controllo.

Mentre si preparano le valigie per le vacanze in famiglia con i figli piccoli ci si sente impazienti di avviarsi per il mare o la montagna. Ma anche una volta controllato che ci sia tutto, compresi giochi e ricambi in più per loro, è normale chiedersi se si riuscirà a gestirli in serenità. Soprattutto quando basta aprire un qualsiasi giornale alla pagina di cronaca per leggere notizie preoccupanti.

I bambini piccoli non hanno la percezione del pericolo di un adulto e spinti dalla curiosità ci mettono poco ad allontanarsi in silenzio. Così appena mamma o papà si girano sono già spariti senza che nessuno li abbia notati. Una spiaggia affollata a luglio o l’aeroporto di una grande città sono solo due esempi di luoghi in cui smarrire un bambino può capitare a tutti.

Per quanto si possa stare attenti non si possono avere mille occhi né andare in paranoia all’idea di distrarsi un secondo. Esiste una soluzione molto semplice per aiutare i genitori a stare tranquilli e sapere sempre dove si trova il proprio bambino senza il bisogno di tallonarlo. Torna utile sia in vacanza che durante una gita fuori porta per evitare ogni emergenza.

Come tenere al sicuro tuo figlio in vacanza

Anche ironizzandoci un po’, non possiamo certo mettere un guinzaglio ai bambini. La cosa migliore è dare loro un po’ di libertà perché non si sentano oppressi, ma fare in modo di sapere sempre dove si trovino. Non è difficile se si utilizza un piccolo dispositivo che è già molto usato per localizzare i bagagli negli aeroporti, ovvero l’AirTag prodotto dalla Apple.

Si tratta di un dischetto di appena 3 cm di diametro e spesso meno di un centimetro e possiamo definirlo un tracker. Grazie all’app apposita sviluppata dalla Apple infatti è possibile tracciarli anche entro aree estese, che vanno oltre la portata del semplice Bluetooth. Per di più non richiedono la presenza della rete per il tracciamento, tornando utili anche in montagna.

Il sistema più comodo per dare l’AirTag al bambino per far sì che non lo perda è inserirlo in un portachiavi e attaccarlo allo zainetto. Volendo ci sono anche dei bracciali dove mettere il dischetto perché lo tengano al polso come fosse un orologio.